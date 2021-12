Un grup d’investigadors ha identificat el sildenafil, el principi actiu utilitzat per tractar la disfunció erèctil i la hipertensió pulmonar sota les marques Viagra i Rewatt, com un potencial fàrmac per prevenir i tractar l’Alzheimer.

La revista 'Nature Aging' va publicar aquest dilluns les conclusions d'un estudi en el qual es van analitzar historials de més de set milions de pacients per determinar que el sildenafil està associat amb una reducció del 69% en la incidència de l'Alzheimer. Els autors del treball, de l'Institut de Medicina Genòmica de la Clínica Cleveland, als Estats Units, recalquen la necessitat de portar a terme assajos clínics per recolzar les conclusions d'aquesta anàlisi computacional i comprovar l'eficàcia del medicament en pacients amb la malaltia. «Aquest estudi és un exemple d'una àrea d'investigació en auge dins de la medicina de precisió, en la que el 'big data' és clau per connectar els punts entre fàrmacs ja existents i malalties complexes com l'Alzheimer», va afirmar Jean Yuan, investigador de l'Institut Nacional de l'Envelliment (NIA, en anglès), que ha finançat la investigació. Els científics han comprovat que l'acumulació de proteïnes beta amiloide i tau porta a la formació de plaques i conglomerats anormals al cervell, dos dels principals marcadors del desenvolupament del mal d'Alzheimer. Fins ara, cap dels nombrosos assajos clínics que s'han portat a terme en l'última dècada amb molècules que prometien contrarestar aquests processos han resultat satisfactoris. «Estudis recents indiquen que la interacció entre les [proteïnes] amiloide i tau contribueix més a l'Alzheimer que qualsevol de les dues per si mateixes», va assenyalar Feixiong Cheng, autor principal del treball publicat a 'Nature Aging'. Davant aquesta possibilitat, el seu equip va buscar entre més de 1.600 fàrmacs ja aprovats per les autoritats sanitàries als Estats Units aquells que poguessin tenir efectes en les dues proteïnes alhora. «El sildenafil, que ha demostrat millorar significativament la cognició i la memòria en models preclínics, es va presentar com el millor candidat», va explicar Cheng. La seva anàlisi posterior va determinar que els pacients que prenien sildenafil tenien un risc 55% vegades menor de desenvolupar la malaltia al llarg de sis anys respecte als que prenien losartan –candidat a tractament contra l'Alzheimer– i un 65% menor respecte als que prenien metformina. «És important remarcar que hem determinat que l'ús de sildefanil va reduir la probabilitat de desenvolupar Alzheimer en individus amb malaltia arterial coronària, hipertensió i diabetis tipus 2, totes comorbiditats significativament associades amb el risc de la malaltia», va afirmar Cheng.