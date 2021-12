Un total de 57 països han detectat ja casos de la nova variant òmicron del coronavirus, tot i que molts dels afectats o no presenten símptomes o aquests són lleus, ha destacat aquest dimecres l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en un informe on alerta sobre l’alta possibilitat de reinfecció que sembla tenir la nova soca.

L’informe epidemiològic setmanal de l’organització remarca que els 212 casos confirmats a 18 països de la Unió Europea (UE) van ser en persones amb símptomes lleus o fins i tot asimptomàtiques. L’OMS adverteix no obstant que tot i que la variant òmicron pugui causar menys casos greus que la delta (predominant en l’actualitat) podria augmentar les hospitalitzacions i les morts si, com es tem, és més contagiosa i causa més infeccions en general.

En els últims 60 dies, dels 900.000 casos de Covid-19 analitzats per la xarxa de laboratoris global GISAID més del 99% continuen sent causats per la variant delta del coronavirus, i només 713 (0,1%) pertanyen a l’òmicron. No obstant, aquest nombre és considerablement major a l’indicat per l’OMS fa una setmana (quan GISAID havia identificat 14 casos d’òmicron) i la variant ja supera en nombre a altres d’anteriorment detectades, com l’alfa o la gamma. L’OMS cita previsions del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties, que espera que l’òmicron es converteixi en la variant dominant a la UE (més del 50% dels casos) entre gener i març del 2022, depenent del nivell de transmissibilitat que acabi tenint.

Alt nivell de reinfecció

L’OMS ressalta el fort augment de casos en països del sud de l’Àfrica, la regió on l’òmicron va ser detectada primer: no només a Sud-àfrica, on els casos s’han duplicat en una setmana (111% més), sinó també a Eswatini (1.990%), a Zimbàbue (1.361%), a Moçambic (1.207%), a Namíbia (681%) i a Lesotho (219%). L’informe remarca no obstant que aquests forts augments podrien estar relacionats amb el major nombre de tests de diagnòstic que s’han practicat en aquests països durant les últimes setmanes a causa de l’alarma per la variant òmicron.

Un dels punts de més preocupació de la nova variant és el seu aparentment alt nivell de reinfecció, és a dir, la capacitat d’infectar persones que ja han tingut abans la malaltia i havien desenvolupat per això anticossos naturals contra el coronavirus. L’OMS remarca en aquest sentit que la variant «sembla estendre’s ràpidament en una població altament immunitzada com era la de Sud-àfrica».

Tot i que la taxa de vacunació contra la Covid a Sud-àfrica és baixa (del voltant del 35%), l’OMS creu que el país té un nivell d’immunització dels seus adults d’entre el 60% i el 80%, a causa de l’alt nombre de persones que s’estima que van passar la malaltia.

L’informe de l’OMS continua sense donar llum sobre el possible efecte de la nova variant a les vacunes anti-Covid, però assenyala que els tractaments utilitzats en casos greus de la malaltia (corticoesteroides, antagonistes d’interleucina-6) semblen continuar funcionant davant aquesta soca.