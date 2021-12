Caminar i córrer ja no estan tant de moda entre les persones que volen perdre pes. Ara, les cares conegudes de les xarxes socials estan aposant per un altre tipus d'exercici, un que molts van deixar de practicar quan van acabar l'escola, però que sembla que torna amb força. Es tracta de saltar a corda, un exercici senzill, que tothom pot practicar sense por de patir lesions i que té diversos avantatges.

En pocs minuts

El primer avantatge és que, en ser un exercici d'alta intensitat només has de saltar uns minuts per notar-ne els resultats. És a dir: cremaràs moltes més calories saltant a la corda 10 minuts que corrent durant mitja hora. Aquest exercici de moda et permet invertir-li el temps just i suficient al dia per obtenir resultats.

Això sí, recorda que cal combinar el salt amb la corda amb més moviment durant tot el dia. No serveix de res que estiguis durant una hora fent esport als matins i després facis una vida totalment passiva i sedentària. L'Organització Mundial de la Salut calcula que has de fer unes 15.000 passes cada dia. I això només per estar en forma. Si vols perdre pes, cal aconseguir un dèficit calòric, procés que és més complex.

Només una corda

Saltar a la corda té més avantatges. El segon és que no necessites cap aparell complicat. Pots comprar una corda o fabricar-la tu mateix. A més és un exercici que pots fer a casa. Per perdre pes no fa falta que t'apuntis al gimnàs dues hores al dia. De fet, és millor que vagis incrementant a poc a poc la teva càrrega d'exercici durant les primeres setmanes per no fer-ho tot el primer dia.

Si de veritat vols notar resultats de forma ràpida, cal combinar l'exercici amb una alimentació sana i saludable apartant les calories buides de l'alcohol o dels refrescos ensucrats i canviant molt la teva alimentació si aquesta es basa en ultraprocessats. Cal menjar real!

I un últim consell si t'apuntes a la moda de saltar a la corda: després fes estiraments correctament per evitar que els músculs se't carreguin. Aprimar-se i perdre pes ha de ser només una conseqüència. El motiu, és lluitar per tenir una vida més saludable.