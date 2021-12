La Ponència de Vacunes, que està formada per experts del Ministeri de Sanitat, de les comunitats autònomes i de societats científiques, es reunirà aquest dimecres per estudiar la possibilitat d’administrar una dosi de reforç als més grans de 40 anys i en els treballadors essencials, com professors, policies i bombers.

Segons han confirmat a Europa Press fonts sanitàries, aquesta proposta està encara «en una fase tècnica» i quan s’expliquin els aspectes concrets s’elevarà a la Comissió de Salut Pública, que decidirà finalment si s’amplia l’ús de la tercera dosi a Espanya. Actualment, tant els més grans de 60 anys, com les persones amb condició d’alt risc, les que viuen en residències, complexos sanitaris i sociosanitaris i les que van ser vacunades amb la monodosi de Janssen ja estan rebent una tercera dosi. Si finalment tira endavant aquesta nova proposta, es donaria prioritat als vacunats amb AstraZeneca de menys de 60 anys, que previsiblement i d’acord amb l’Estratègia de Vacunació podrien rebre Pfizer o Moderna com a dosi de reforç. La mesura de vacunar tots els majors de 40 anys aniria en la línia que va reclamar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, fa unes setmanes per aturar l’augment de contagis a tot Europa. A més, diversos estudis han apuntat que amb dues dosis podria no haver-n’hi prou per protegir de forma efectiva la població davant la nova variant òmicron, havent d’administrar, per tant, una dosi de reforç.