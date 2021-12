Amb la mutació del coronavirus en la variant d’òmicron també estan apareixent nous símptomes i desapareixent-ne d’altres que eren més comuns amb la delta i la beta. La majoria dels símptomes habituals es mantenen amb l’arribada de l’òmicron, però alguns experts ja assenyalen que ha aparegut un nou símptoma i que es presenta com a episodis de suor nocturna.

Tot i això, no es tracta de brots sobtats de febre, ja que la infecció per òmicron de moment no s’està caracteritzant per pics febrils. A més, en els contagis per aquesta variant no és habitual la pèrdua de l’olfacte ni del gust.

La variant òmicron es va notificar per primera vegada a l’OMS (Organització Mundial de la Salut) el 24 de novembre, i des d’aleshores a Espanya s’han anat anunciant mesures per intentar frenar la seva arribada, com és el control dels viatges procedents dels països sud-africans amb més casos, amb quarantenes obligatòries a la seva arribada al nostre país.

Precisament, divendres passat Sanitat augmentava a nou els països de procedència des d’on els passatgers que arriben a Espanya han de complir quarantena obligatòria. Aquests països són: Sud-àfrica, Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambic, Namíbia, Zimbàbue, Malawi i Zàmbia.

L’OMS informa que la variant B.1.1.529 presenta un gran nombre de mutacions, «algunes de les quals són preocupants». Les proves inicials indiquen que el risc de reinfectar-se per aquesta variant és més elevat que amb d’altres.