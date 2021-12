Els contagis en persones ja vacunades contra la covid augmenten en gran manera la resposta immunitària a les variants del virus, de manera que generen una «superimmunitat», segons un estudi de l’Oregon Health & Science University (Estats Units).

Aquests resultats, publicats a la revista ‘Journal of the American Medical Association’ (JAMA), revelen que aquesta infecció després de rebre la vacuna genera una resposta immunitària robusta contra la variant delta. Els autors afirmen que aquesta resposta immunitària generada «probablement sigui molt eficaç contra altres variants a mesura que el virus continuï mutant».

«No es pot aconseguir una resposta immunitària millor que aquesta. Aquestes vacunes són molt eficaces contra la malaltia greu. El nostre estudi suggereix que els individus que es vacunen i després s’exposen a una infecció avançada tenen una superimmunitat», assegura l’autor principal de la recerca, el doctor Fikadu Tafesse.

Resposta immunitària

L’estudi va descobrir que els anticossos mesurats a les mostres de sang dels casos d’avenç eren més abundants i molt més eficaços (fins i tot un 1.000% més) que els anticossos generats dues setmanes després de la segona dosi de la vacuna de Pfizer.

L’estudi suggereix que cada exposició posterior a la vacunació en realitat serveix per reforçar la resposta immunitària en vista d’exposicions posteriors, fins i tot a noves variants del virus.

«Crec que això parla d’un final eventual. No significa que siguem al final de la pandèmia, però assenyala on és probable que arribem: una vegada et vacunes i t’exposes al virus, probablement estaràs raonablement ben protegit de futures variants. El nostre estudi implica que el resultat a llarg termini serà una disminució de la gravetat de l’epidèmia mundial», diu Marcel Curlin, un altre dels autors.

La clau, vacunar-se

La immunitat de la vacuna s’està provant actualment al món real contra la nova variant òmicron. «No hem examinat la variant òmicron específicament, però basant-nos en els resultats d’aquest estudi podríem anticipar que les infeccions de la variant òmicron generaran una resposta immunitària igualment forta entre les persones vacunades», diu Tafesse.

En l’estudi es van comparar mostres de sang recollides d’un total de 52 persones que van ser vacunades amb la vacuna de Pfizer i posteriorment es van inscriure en la recerca. Es van identificar 26 persones amb infeccions lleus després de la vacunació. Entre els casos de contagis en vacunats confirmats per seqüenciació, 10 corresponien a la variant delta, altament contagiosa, nou no eren delta i set eren variants desconegudes.

Treballant en un laboratori de nivell de bioseguretat 3, els investigadors van mesurar la resposta immunitària al virus viu exposat a mostres de sang de persones amb casos d’avenç i la van comparar amb la resposta immunitària del grup de control. Van comprovar que els casos avançats generaven més anticossos i van descobrir que aquests anticossos eren substancialment millors per neutralitzar el virus viu. «La clau és vacunar-se. S’ha de tenir una base de protecció», diu Curlin.