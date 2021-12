Una mascareta mal ajustada pot ser com no portar-ne. I un TA mal fet pot ser perillós per al nostre nas. La doctora Puigdellívol de la UManresa explica que l’angle que permet arribar on hi ha la major càrrega del virus és el perpendicular a la cara. «Per si un s’ho ha de fer a casa, és com si es volgués entrar a la boca des del nas. Anant per allà arribarà a les zones on pugui tenir una major mostra». El que no es pot fer és posar el palet en posició vertical perquè «la part superior de les foses nasals és molt fràgil».