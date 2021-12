Si busques una dieta per aprimar-te i reduir greix abdominal sense deixar de banda els hidrats de carboni, la dieta de l'entrepà és una opció. Els experts i nutricionistes són els que més saben sobre quins aliments han de tenir protagonisme en la nostra alimentació i quins hem de deixar de banda si el que es busca és perdre pes i guanyar en salut. És cert que productes com el pa o la pasta solen estar marcats en vermell en les dietes més populars per perdre quilos de més. Tot i així, la dieta de l'entrepà trenca amb aquest mite i obre la porta a fer sopars de pa i uns quants aliments més.

Aquest mètode per aprimar-se el va dissenyar l'especialista en Dietètica i Nutrició Terica Uriol, qui també és llicenciada en Farmàcia i en Ciència i Tecnologia dels aliments. La seva filosofia és clara: ensenyar a menjar per no tornar a guanyar pes. "La meva dieta consisteix a menjar la quantitat necessària d'hidrats de carboni per portar una alimentació saludable, baixa en greixos i amb la quantitat justa de proteïnes", afirma sempre que parla de les seves tècniques per controlar el pes. El mètode del plat: una eina útil per a una dieta saludable La dieta es basa a aprofitar la capacitat saciant del pa, però evitant els greixos amb tot allò que s'omple. És a dir, la clau rau en sopar un entrepà elaborat amb un bon pa, lliure de greixos, amb la quantitat justa de proteïnes i equilibrar la resta de nutrients que s'ingereixen durant la jornada. Què sopar per aprimar-te? Llavors, de què poden ser aquests entrepans per al sopar? Alguns dels ingredients amb els quals emplenar el pa integral serien pebrots de "piquillo", alvocat, pit de gall d'indi, tonyina, verdures rostides, ou cuit, enciam, tomàquet, ceba, pernil serrà sense greix, hamburguesa de carn magra, pernil dolç o formatge light.