La simple acció d'abaixar la tapa del vàter abans de tibar la cadena pot ser fonamental a casa, però també a la feina i a les escoles, instituts i universitats a l'hora de frenar la transmissió del coronavirus. Una científica, María Jesús Molina Cimadevila, ha demostrat d'una forma molt pràctica, a través d'un vídeo que fa temps que circula per les xarxes, que tibar la cadena del lavabo sense tancar la tapa genera un núvol de partícules a l'aire que pot arribar a contenir el virus i es manté prou temps flotant com per poder ser inhalat o dipositar-se a la tapa. Aquesta troballa també s'ha certificat a través d'un article publicat a la revista científica Physics of Fluids.

Quan l'aigua cau cap al vàter es genera un remolí amb una força centrífuga suficient per expulsar cap a fora al voltant d'entre 6.000 i 10.0000 gotícules, generant un núvol de partícules que poden contenir coronavirus i altres bactèries i virus. En alguns col·legis i instituts les tapes dels vàters escassegen, bé per actes vandàlics, bé perquè no s'han refet després d'un ús continuat. I que a escoles bressol i escoles infantils directament moltes vegades no hi ha tapa del vàter per a nens tan petits. El virus SARS-CoV-2 s'expulsa amb la femta durant més temps fins i tot que per nasofaringe, recorda a més María Jesús Molina Cimadevila, que ha volgut comprovar de primera mà els riscos d'estirar la cadena sense abaixar la tapa en aquests temps de covid-19. Amb l'orina encara no és clar. Així va ser l'experiment Per això va posar una substància fluorescent al vàter, va apagar la llum i va il·luminar amb llum ultraviolada l'estada. Després de tibar la cadena amb la tapa oberta del vàter s'observa com a l'aire voletegen les partícules de la substància fluorescent i, a més, s'acaben dipositant a la tassa i fins i tot més enllà, al lavabo. Posteriorment va fer el mateix amb la tapa tancada i va demostrar que no surt cap partícula. El vídeo es pot veure al seu canal Ciència amb Danio. «S'han aïllat coronavirus viables tant de lavabos d'hospitals com de famílies en quarantena», apunta la funcionària en excedència del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), que es pregunta: «En una escola, quants grups bombolla passaran pel mateix bany cada dia? El lavabo és una font de contagi potencial que hem de controlar també als centres educatius». A l'estudi científic de la Universitat de Yangzhou també es van simular els fluxos de l'aigua i aire en dos tipus de vàter, un amb una sola entrada per descarregar i un altre amb dos. Els responsables de l'estudi van concloure que en tots dos casos s'expulsaven partícules en forma d'aerosol a l'aire després d'estirar la cadena. De fet, i després d'analitzar els resultats, l'estudi constata que entre el 40 i el 60% de les partícules poden assolir una alçada superior a un metre, un núvol de partícules, que es dissemina a l'aire, i que pot surar fins un minut després d'haver estirat la cadena. Així que molta precaució a la neteja.