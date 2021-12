La infecció amb la variant òmicron del SARS-Cov-2 crea una resposta immunitària neutralitzant contra la delta, cosa que pot fer que la reinfecció amb aquesta última sigui menys probable, segons un estudi de l’Institut d’Investigació Sanitària de l’Àfrica (Sud-àfrica).

Per tant, la delta té menys capacitat per infectar els contagiats per l’òmicron segons unes dades que indiquen que la variant sud-africana és menys patògena però pot tenir implicacions positives en termes de disminució de la càrrega de covid-19 de la malaltia greu.

«L’òmicron agafarà el control»

El líder de l’estudi, Alex Sigal, ha indicat que si «l’òmicron resulta ser menys patògena, això pot mostrar que el curs de la pandèmia ha canviat». «L’òmicron agafarà el control, almenys per ara, i pot ser que tinguem menys trastorns en les nostres vides».

La investigació, realitzada amb una petita mostra de pacients, s'ha publicat al repositori MedRxiv, on el text encara no ha estat revisat per altres experts.

Les infeccions amb l’òmicron s’estan expandint ràpidament a tot el món, sovint, fins i tot davant els alts nivells de casos de delta, i encara no està clar com interactuaran aquestes dues variants. «L’augment de la neutralització de la variant delta en els individus infectats amb l’òmicron pot donar lloc a una disminució de la capacitat de la delta per reinfectar aquests individus», diu Sigal.

La investigació

L’estudi va analitzar el plasma de 15 persones prèviament vacunades i no vacunades que van passar la covid-19 durant la gran onada d’infeccions a Sud-àfrica amb l’aparició de l’òmicron.

L’objectiu era comprovar la capacitat dels anticossos de controlar les dues variants al laboratori, cosa que es coneix com a prova de «neutralització», que es va realitzar a prop del moment en què van tenir els primers símptomes i 14 dies després.

Com s’esperava, els resultats mostren una resposta d’anticossos en desenvolupament davant l’òmicron, amb una neutralització que es va multiplicar per 14 durant aquest temps. Però, a més, es va veure que van desenvolupar una immunitat més gran contra la variant delta, amb un augment de la neutralització d’aquesta última de 4,4 vegades.

L’estudi també indica que els participants vacunats van ser capaços de muntar una millor resposta neutralitzant contra la delta, mentre que la resposta en els no vacunats va ser més variable.

Al contrari, assenyala l’estudi, l’òmicron escapa a la immunitat neutralitzant provocada per la delta i, per tant, pot reinfectar els individus ja infectats per aquesta.

L’òmicron neutralitza la delta

Aquests resultats són coherents amb el fet que l’òmicron estigui desplaçant la delta, ja que pot provocar una immunitat que neutralitza aquesta última.

Les implicacions d’aquest desplaçament dependrien de si l’òmicron és realment menys patògena que la delta. «En cas de ser així, la incidència de la malaltia greu covid-19 es reduiria i la infecció podria passar a ser menys pertorbadora per als individus i la societat», conclouen els autors.