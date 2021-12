Ara mateix estàs respirant unes deu vegades per minut. L’aire que inspires és més fred que el que expires. Prova-ho: inspira, retingues l’aire als teus pulmons un moment i expira. Un altre cop: inspira i expira suaument i profundament. Quan l’aire entri pel nas posa atenció a la seva temperatura i quan surt també. Potser t’ajuda si tanques els ulls. Sense pressa, fes-ho una vegada més amb els ulls tancats. Te n’has adonat? Segur que sí, mentre et fixes en una cosa tan simple com la temperatura de l’aire al teu nas, has allunyat de la teva ment fantasies, problemes, potser alguna culpa o por en forma de pensament circular i recorrent; has estat present i t’has adonat d’alguna cosa.

Sento, en conseqüència, existeixo Un filòsof il·lustrat va sentenciar «cogito ergo sum» (penso, en conseqüència, existeixo). Hauria estat més útil un sento, en conseqüència, existeixo i ho explica molt bé el neurocientífic Antonio Damasio en el llibre L’error de Descartes. Quan pensar segresta l’espai de sentir, la nostra ment pot actuar de manera compulsiva per situar-se en un estat d’anestèsia emocional que no ajuda a estar bé ni en pau ni en equilibri. Una aproximació necessària al dilema pensar o sentir l’aporta la teràpia Gestalt que considera cos humà i consciència com un tot únic que canvia contínuament, interactua amb l’entorn i s’hi adapta creativament. Per la seva naturalesa, la «consciència del cos», ajuda a sentir, promou la integritat, l’autoexpressió i l’autocuració. Des de la perspectiva Gestalt l’objectiu és veure el què passa, adonar-se’n fins i tot dels hàbits automàtics que potser no estan del tot alineats amb la nostra consciència. La consciència abraça el coneixement de l’entorn, la responsabilitat per les decisions, el coneixement d’un mateix, l’acceptació d’un mateix i la capacitat de comunicar. Des d’una altra escola, la primera habilitat bàsica que identifica el psicòleg Daniel Goleman per definir el que és la intel·ligència emocional és l’autoconeixement, una altra forma d’expressar el fet d’adonar-se’n. Estic preparant amb l’actriu Clara del Ruste el taller Coach & Cos per aprendre a escoltar allò que diu el nostre cos, tenint ben present la situació excepcional en què ens trobem i els reptes emocionals que s’acosten. Confesso que dissenyar les activitats del taller amb la Clara m’ha posat en situació d’adonar-me que he escoltat molt poc el meu cos. Ara el propòsit és recuperar la capacitat de sentir por, felicitat, ràbia o confiança per adonar-nos del que passa, superant l’asfixiant presència de l’omnipresent metavers covid que ocupa un espai vital que no li correspon. Davant del dubte el nostre mestre serà el cos, que mai s’equivoca. Estem acabant un altre any immersos en situació de pandèmia. És un bon moment per intentar pensar menys i sentir més. Demano l’any 2022 que ens ajudi a respirar bé i sobretot que en siguem conscients per celebrar-ho.