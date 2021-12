Cada any, les empreses que formen part d’Assistència Sanitària fan una selecció entre organitzacions humanitàries o amb enfocament social que s'ocupin de crear les tradicionals felicitacions per a les festes i l’any nou. Amb l’objectiu de materialitzar aquesta col·laboració, enguany el disseny, la producció, l’ensobrament i la manipulació de les postals ha estat a càrrec de l’Ateneu Sant Roc, de Badalona. En anys anteriors, sempre amb el requisit que es tracti d’iniciatives de caire social o humanitari sense ànim de lucre, Assistència Sanitària ha col·laborat amb organitzacions com Icària, Caviga, El Trencadís, Ariadna, NPH, Finestrelles, Gaspar de Portolà, Estimia, Càritas i Unicef.

La postal de Nadal creada per l’Ateneu Sant Roc parteix d’una proposta sorgida de les pròpies idees de les persones que n’utilitzen els serveis i, alhora, recull el testimoni d’un projecte previ anomenat Veus d’arpillera pels Drets dels Infants. Gran part de la tasca que es fa diàriament a la Fundació Ateneu Sant Roc persegueix el respecte pels drets, que ha de ser una realitat per a tots els infants, sense dependre del lloc on visquin. Ser estimat, tenir una llar o ser escoltat són coses a les quals tots els nens i nenes tenen dret només pel fet d’existir. Fa molts anys que infants i joves de diferents projectes de l’organització celebren el Dia Mundial dels Drets dels Infants, jornada en què educadors i educadores preparen activitats amb molta cura i il·lusió. Un fragment del mural que es va pintar amb motiu de la celebració ha servit per al disseny de la postal d’Assistència Sanitària.

La Fundació Ateneu Sant Roc és una organització que, en aquest cas des de la proximitat, treballa per l'educació i la igualtat d'oportunitats i contribueix a la integració de les persones i a cobrir les necessitats més bàsiques de la població. En concret, té per objectiu afavorir la cohesió social d’un barri de la ciutat de Badalona amb un alt índex de vulnerabilitat i exclusió social. Assistència Sanitària hi col·labora des de fa més de vint anys, en línia amb el seu programa de responsabilitat social corporativa, centrat en valors com la solidaritat, el respecte, l'amistat i la responsabilitat i que, més enllà de les bones intencions, converteix en fets i accions concretes una manera de veure el món.

En aquest sentit, com a grup sorgit de la col·laboració entre metges i pacients i la solidaritat inherents a l’esperit cooperativista, des dels seus inicis Assistència Sanitària s’adhereix i col·labora desinteressadament amb diverses propostes de responsabilitat social notables que es troben al seu abast, en especial si corresponen a l’àmbit sociosanitari.

La vocació del metge és vetllar per la salut de les persones i, ampliant el concepte en tota la seva extensió, destaca la importància del benestar general, on s’inclouen aspectes que afecten directament l’estat de salut. Per tant, com a companyia i com a reflex de l’ofici de metge, Assistència Sanitària assumeix el compromís amb fundacions, ONG i altres entitats del seu entorn.