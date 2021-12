«Li donaràs el pit?» Aquesta és la pregunta que se li formula a una mare un cop ha donat ha donat a llum. La resposta pot ser «sí», «no», «ho provaré». La decisió d’un tipus d’alimentació, o la combinació de lactància materna i llet de fórmula (mixta), és molt personal i hi influeixen molts factors. Per exemple, com a mare pots estar convençuda de voler donar el pit però alhora de la veritat la criatura no s’agafa bé, surten clivelles als mugrons, la succió no és la correcta, no s’atipa...

Els problemes poden ser múltiples, i una bon assessorament és clau. Amb aquesta voluntat, a Igualada funciona molt bé la unitat de lactància especialitzada de l’Anoia, per atendre els casos amb una lactància més dificultosa. L’han creat l’equip de llevadores de l’ASSIR Anoia (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) de l’ICS a la Catalunya Central, juntament amb professionals de pediatria i odontologia del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA). Maite Raga, infermera de pediatria; Xènia Bertran, llevadora; i Anabel Villa, odontopediatra, són tres professionals que treballen en coordinació per donar servei a les mares lactants. Asseguren que les usuàries valoren molt bé la unitat: «El treball multidisciplinari que fem ens permet detectar problemes més ràpidament i donar solucions més eficaces». La llevadora Xènia Bertran explica que fa una valoració de com li funciona a cada mare la lactància «i quina pot ser la causa en cas de problemes, per trobar-hi la solució». L’objectiu és donar una bona atenció sanitària relacionada amb la lactància i la qualitat de vida de mares i nadons, així com oferir les eines i les solucions necessàries perquè donar el pit «sigui una experiència meravellosa». La infermera de pediatria Maite Raga remarca que «la lactància materna no ha de ser dolorosa. Si ho és cal buscar l’arrel del problema, i aquesta és la nostra tasca». Explica que a vegades és tan senzill com «adoptar una bona postura», però «cal ensenyar-li a la mare com fer-ho. Fer-li costat». Disposar d’una unitat especialitzada permet l’acompanyament i el servei personalitzat, fet que les mares valoren molt positivament. És el cas de Mireia Gutiérrez: «Estic molt contenta de l’atenció rebuda». Ella va tenir problemes des del principi. El seu fill Oier, que ara té 7 mesos, no s’alimentava prou bé i la Mireia patia molt dolor cada cop que donava el pit. No hi volia renunciar i va buscar solucions. El diagnòstic va ser fre sublingual i li van fer una intervenció al nen. «Aquest problema és bastant habitual perquè hi ha moltes mares lactants, i per tant més diagnòstics de fre de la llengua», explica Anabel Villa, odotopediatra. I afegeix que la detecció precoç fa que hi hagi solucions fàcils: «Es valora cada cas i es determina si val la pena tallar el fre sublingual. Si es fa, és un tall amb una cicatriu lleu i sense complicacions, que pot estalviar futurs problemes». Les professionals de la unitat de lactància especialitzada de l’Anoia defensen que la llet materna és qualitativament millor que qualsevol fórmula. Conté immunoglobulines (defenses), té l’equilibri perfecte de nutrients, és de fàcil digestió, és gratuïta i està a punt sempre en la temperatura idònia. No només té múltiples efectes beneficiosos sobre la salut del nadó, sinó que alhora té un efecte protector sobre el càncer de mama.