La col kale, o col arrissada, està conquerint fins i tot paladars més aviat reticents al menjar verd, amb receptes suculents com les xips de kale. És un dels aperitius més sans, ja que la col kale és un superaliment que està preparat per satisfer les necessitats d’aquells a qui els agrada picar entre hores. A més, aporta moltes vitamines, com ara fibra, potassi i ferro.

Ingredients per a quatre persones: * 150 grams de full de col kale. * 3 cullerades soperes d’oli d’oliva verge extra. * 2 cullerades soperes de llevat de cervesa. * Llimona (al gust). * Sal (al gust). Elaboració: Escalfar el forn a 150 graus, a dalt i a baix. Treure la part central de les fulles de col kale, trossejar-les, rentar-les i assecar-les bé amb l’ajuda d’un centrifugador d’amanides o amb un drap de cuina (és important perquè quedin cruixents). Posar en un bol les fulles, el llevat, l’oli i la sal, i barrejar-ho molt bé amb les mans. Les fulles han de quedar brillants. Cobrir amb paper de forn una plata i posar-hi les fulles una al costat de l’altre. Baixar la temperatura del forn a 120 graus i introduir la plata. Deixar-ho uns 15-20 minuts, segons la potència, i controlar que les fulles no es tornin de color marronós, ja que sinó queden amargants.