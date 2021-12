El virus continuarà evolucionant, però «l’estem seleccionant constantment i les variants són més resistents», apunta el cap del Servei de Microbiologia de Vall d’Hebron, el doctor Tomàs Pumarola. Observa que la variant òmicron es va detectar en una zona amb baixes cobertures vacunals i diu que, mentre en àrees del món el virus continuï circulant lliurement, poden produir-se «salts tan importants evolutius com ha passat amb l’òmicron».

El doctor Pumarola recorda la importància de la «uniformitat» de la vacunació arreu del món: «No serveix que a Europa les cobertures siguin molt altes i que en altres llocs no existeixin. És un virus molt complex que ens està posant en risc de manera constant. Ja ho veurem, no és fàcil contestar a la pregunta de si la sisena onada serà l’última, almenys amb una corba tan pronunciada, de la pandèmia».

Òmicron, una variant més transmissible

El cap del Servei de Microbiologia de Vall d’Hebron indica que l’òmicron és més transmissible que la delta. Els experts calculen que l’òmicron és pràcticament cinc vegades més transmissible (el 100% de casos nous de covid a Catalunya ja són d’aquesta variant).

El doctor Pumarola diu que, si bé a l’inici de la pandèmia semblava que aquest virus tenia dificultats per mutar, en aquests moments ha demostrat que «té la capacitat de fer variacions importants i de forma sobtada». «La variant òmicron ens ha agafat una mica amb el peu canviat. És un virus que no para de sorprendre’ns constantment. És difícil aturar-lo en aquests moments», reflexiona.

Una de les grans incògnites és si la variant òmicron causa formes més o menys greus de la covid (hi ha estudis que apunten que causaria menys hospitalitzacions, però són dades molt preliminars). Pumarola indica que encara és prematur per saber-ho, però recorda que si els casos creixen, per la major transmissibilitat i perquè, a més, s’escapa de forma parcial de les vacunes, les hospitalitzacions augmenten, però no perquè sigui més virulenta.

L’efectivitat de les vacunes

Un altre dels punts que genera més inquietud és el grau d’efectivitat de les vacunes davant de la nova variant i també la possibilitat de reinfectar-se. D’entrada, sembla que l’efecte protector de les vacunes davalla pel que fa a la infecció, però que es manté alt davant de les formes greus de la covid.

Pumarola apunta que, segons les dades disponibles fins ara, amb les vacunes d’ARN missatger (Pfizer/Moderna), la forquilla de protecció davant d’infecció es mouria entre el 50% i el 80%, mentre que amb AstraZeneca baixaria fins al 20%. «La infecció no té perquè sé greu, pot ser asimptomàtica o lleu. Sembla ser, inicialment, que es manté una alta protecció davant de la gravetat tot i que pot haver-hi una petita davallada, però no tant com pel que fa a la infecció», assenyala. Precisament per això, insisteix en la importància de les terceres dosis sobretot entre les persones vacunades amb AstraZeneca i especialment en el grup d’edat de 60 a 69 anys, que pot presentar complicacions de la malaltia. El doctor subratlla que amb aquest reforç augmenta de nou la protecció de les vacunes. També recorda que és important la dosi de reforç en les persones vacunades amb Janssen.

El cap de Microbiologia afegeix que aquelles persones que tenen factors de risc, com l’edat avançada o altres patologies, poden desenvolupar una malaltia greu tot i estar vacunades i demana anar en compte: «Una persona jove vacunada pot contagiar-se de forma asimptomàtica o lleu i transmetre el virus a persones vulnerables de l’entorn».