Salut ha concretat que Melcior, Gaspar i Baltasar hauran de dur mascareta durant les cavalcades del 5 de gener. El protocol estableix que també l'hauran de dur els membres de la comitiva musical i, els que portin un instrument de vent, se l'hauran de posar mentre no toquin. Els participants i la comitiva hauran de mantenir la màxima distància possible i caldrà evitar les aglomeracions. Els patges podran acostar-se puntualment a recollir cartes, dibuixos i xumets, que els infants dipositaran en bústies, bosses o sacs. Els actes hauran de ser, preferentment a l'aire lliure. Salut recorda que la mascareta és obligatòria per als majors de 6 anys i la recomana també per als infants d'entre 3 i 5 anys. Salut també recorda que no podran participar en la cavalcada les persones amb símptomes de covid-19, els que tinguin un resultat positiu, estiguin pendent de saber-ho o que estiguin fent quarantena per ser contactes estrets.