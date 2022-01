La variant òmicron, protagonista de la sisena onada de la pandèmia a Espanya, ha provocat un creixement exponencial dels contagis. Tanmateix, això no ha suposat un augment de la mortalitat. La menor virulència d'aquesta variant fa augurar a alguns experts que potser estem al final de l'etapa de pandèmia per entrar en una endèmia. L'OMS ha apuntat que això podria passar al llarg d'aquest 2022. El coronavirus quedaria, ara sí, com un virus similar al de la grip. Amb dades a la mà, es pot afirmar, ja que la variant òmicron, fins i tot amb un major nombre de casos, ha provocat menys morts a Espanya que la grip de 2019, any anterior a la pandèmia. Segons xifres de l'Instituto de Salud Carlos III, entre el 26 de novembre, data en la qual l'OMS va declarar l'òmicron com una variant de preocupació, fins al 30 de desembre, s'han registrat a Espanya un total d'1.163.733 contagis de coronavirus. Aquesta xifra suposa que en només un mes el virus ha provocat més del doble de casos que els de la grip de 2019, quan es van detectar 490.000 casos. Malgrat aquesta major incidència de contagis, en aquests poc més de 30 dies òmicron ha provocat 1.450 morts, tan sols una quarta part de les defuncions (6.300) que va haver-hi per grip el 2019.

Durant la campanya 2018/2019, anterior a la irrupció de la pandèmia, l'atenció primària va atendre 490.000 casos estimats de grip. Els hospitals van registrar 35.300 ingressos de pacients afectats per aquest virus endèmic. A les UCIs, va haver-hi 2.500 crítics. Només un 54% de majors de 64 anys havien rebut la vacuna antigripal. Algunes grans empreses ja han notat a les seves plantilles el diferent grau d'impacte de l'òmicron, en relació amb les anteriors variants del coronavirus. Aquest és el cas, per exemple, de Mercadona. Fonts de l'empresa han assegurat que entre els 3.500 treballadors que es troben actualment afectats per la covid, no s'ha registrat cap cas greu ni cap hospitalització. Els primers estudis científics ja apuntaven que òmicron és molt més transmissible que variants anteriors, però, en contrapartida, provoca símptomes menys severs. I noves recerques avalen aquesta idea: aquesta variant afecta menys els pulmons i més la gola, factor que explicaria per què és més contagiosa però menys mortal. El risc d'òmicron no és tant que provoqui una malaltia més greu sinó que, a causa de l'explosió de contagis, el virus torni a col·lapsar el sistema sanitari. Les autoritats sanitàries confien en la dosi de reforç de la vacuna contra la covid com a via per reduir la incidència d'aquesta variant. En aquest sentit, l'OMS recorda que la gran majoria d'hospitalitzats o morts per coronavirus són persones no vacunades.

Pic imminent?

Diferents experts en l'estudi de l'evolució de la pandèmia de coronavirus han coincidit aquest diumenge que la setmana vinent podria ser la del pic de contagis per la variant òmicron a Catalunya, on les últimes dades també apunten al fet que el creixement de casos no és tant fort com fa uns dies. En declaracions a RAC1, Clara Prats, integrant del Grup de Recerca en Biologia Computacional de la Universitat Politècnica de Barcelona (BIOCOMSC), ha indicat que «si les dades que estem veient, reflecteixen realment el que està passant, el pic de contagis podria ser la primera setmana de gener». Si no fos així, «se'ns mouria cap a la segona, però podria ser aquesta mateixa». Creient que té més risc epidemiològic la festa de Cap d'Any que les cavalcades de Reis, Prats ha sostingut que a partir d'aquest dilluns ja es podran comparar «amb més fiabilitat les dues últimes setmanes i veure si encara hi ha una tendència a l'alça o ja entrem en una baixada, la qual cosa ens donarà força pistes per saber si la frenada és real o no».

Per part seva, Enric Álvarez, també del BIOCOMSC, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, que les dades de l'últim dia apunten al fet que els contagis «no creixen, com a mínim, com abans» i que «cada vegada es fa més difícil detectar nous casos». Al seu judici, s'està seguint un patró de «pujada lenta», per la qual cosa és possible que «la setmana vinent tinguem el pic, però no és segur». El que sí que sembla és que els casos «no pugen d'una manera tan forta, però mai pots estar segur. Esperem a confirmar-ho», ha conclòs.