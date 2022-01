La revista 'Forbes' ha publicat, per cinquè any consecutiu, la seva llista amb els 100 millors metges d'Espanya en l'àmbit de l'assistència, la recerca i la docència. En el llistat figuren metges que desenvolupen la seva activitat en centres públics i privats de gran part del territori espanyol, alguns d'ells tan emblemàtics com l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Clínic Sant Carlos, Fundació Jiménez Díaz, La Paz o Gregorio Marañón.

Així com l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, Hospital Universitari de Cruces, Hospital Universitari Puerta de Hierro, Centre Mèdic Teknon, Hospital Universitari Infantil Niño Jesús, Hospital Universitari Rey Juan Carlos, Hospital Universitari Virgen del Rocío de Sevilla, Hospital German Trials i Pujol o l'Hospital Universitari Ramón y Cajal, entre més de 60 centres. En la llista de 2021 figuren un total de 25 especialitats mèdic-quirúrgiques que van des d'Al·lergologia, Angiologia i Cirurgia Vascular, Pediatria, Urologia, Otorrinolaringologia, Hematologia o Cardiologia fins a Ginecologia i Obstetrícia, Oftalmologia, Endocrinologia, o Neurologia, passant per, Medicina Interna, Pneumologia, Traumatologia i Oncologia Radioteràpica, entre altres. Al·lergologia En al·lergologia destaquen la Dra. Carmen Vidal Pan, cap del Servei d'Al·lèrgies del Complex Hospitalari Universitari de Santiago, servei amb gran prestigi gràcies a la seva projecció internacional en el camp de la recerca; el Dr. Joaquín Sastre Domínguez, cap del Servei d'Al·lèrgia de la Fundació Jiménez Díaz de Madrid, a més de Professor Honorari del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Madrid; el Dr. Óscar Càceres Calle, director mèdic de la Unitat de Síndrome de Sensibilitat Central (SSC) de l'Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, que s'incorpora a la llista dels millors enguany; i la Dra. Ana Pérez Montero, al·lergòloga amb una àmplia trajectòria professional tant en la medicina pública com en la privada i que, actualment, exerceix com a cap del Servei d'Al·lergologia d'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid. Angiologia i cirurgia vascular L'especialitat mèdic-quirúrgica responsable del diagnòstic i tractament de les malalties de l'aparell circulatori és l'Angiologia i Cirurgia Vascular, i en ella despunten dos metges ja recollits en el llistat en 2021. D'una banda, el Dr. Manuel Miralles Hernández, cap de Servei d'aquesta especialitat a l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València; i el doctor Pablo Gallo González, que dirigeix la Unitat d'Angiologia i Patologia Vascular de l'Hospital Ruber Internacional, a Madrid, i atén a l'Hospital Sant Rafael de Madrid. Cardiologia Les malalties cardiovasculars són en l'actualitat la segona causa de mort a Espanya després del coronavirus, entre els especialistes que tracten aquest tipus de patologies al nostre país destaquen el Dr. Borja Ibáñez Cabeza, director de Recerca Clínica del Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars (CNIC) i cardiòleg intervencionista en la Fundació Jiménez Díaz, a més de cap de grup en el CIBER de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV); el Dr. José Ángel Cabrera Rodríguez, un dels majors especialistes a nivell nacional i internacional, cap del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, a més de cap de la Unitat de Cardiologia del C. H. Ruber Juan Bravo; el Dr. José Alberto San Román Calvar, cardiòleg que dirigeix l'Institut de Ciències del Cor (ICICOR) de l'Hospital Clínic Universitari de Valladolid, on és cap de Servei de Cardiologia; el Dr. Antonio Berruezo Sánchez, director del Departament d'Arrítmies i de Recerca de l'Institut del Cor Teknon; i el Dr. José Luis Zamorano Gómez, cap de Servei de Cardiologia a l'Hospital Universitari Ramón y Cajal, qui dirigeix l'equip de Cardiologia a l'Hospital Ruber Internacional i també treballa a l'Hospital Sanitas La Zarzuela. Cirurgia cardíaca i cardiovascular En Cirurgia Cardíaca i Cardiovascular es troben el Dr. Alberto Forteza Gil, cap del Servei de Cirurgia Cardiovascular de l'Hospital Puerta de Hierro i cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid; la Dra. Manuela Camino López, cap d'Unitat de Trasplantament Cardíac Infantil en el madrileny Hospital Matern Infantil Gregorio Marañón; Dr. Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo, coordinador del servei de Cirurgia Cardíaca als hospitals universitaris madrilenys Fundació Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena i General de Villalba. En aquesta especialitat també es troba el Dr. José Enrique Rodríguez Hernández, cap de la Unitat de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital Ruber Internacional i cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de Ruber Juan Bravo i d'Hospitals Universitaris Sant Roque. Finalment, el Dr. Xavier Ruyra Baliarda, especialista en cirurgia cardiovascular i un dels majors experts en reparació de vàlvules cardíaques, cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (en excedència) i director de l'Institut del Cor Teknon. Cirurgia general i de l'aparell digestiu El Dr. Salvador Morales Conde, expert en cirurgia laparoscòpica i tècniques mínimament invasives, és cap de la Unitat d'Innovació en Cirurgia Mínimament Invasiva, Esòfag-Gàstrica i Cirurgia Bariàtrica i Metabòlica del Servei de Cirurgia de l'Hospital Universitari Verge de la Rosada de Sevilla. El Dr. Damián García-Olmo, és cap de Departament de Cirurgia General i Digestiva de la Fundació Jiménez Díaz. El Dr. Antonio de Lacy Fortuny, cap del Servei de Cirurgia Gastrointestinal i del Departament de Cirurgia Mínimament Invasiva a l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, qui també desenvolupa la seva activitat en l'Institut Quirúrgic Lacy de l'Hospital Quirónsalud Barcelona. El Dr. César Canales Bedoya, cap d'equip de Cirurgia General i Aparell Digestiu de l'Hospital Ruber Internacional; i el Dr. José Miguel Esteban López-Jamar, cap de la Unitat Endoscòpica de l'Hospital Clínic Sant Carles de Madrid. A més, s'incorpora enguany a la llista dels millors la Dra. Elena Martín Pérez, cap del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari La Princesa i primera dona al capdavant dels cirurgians espanyols en assumir enguany la presidència de l'Associació Espanyola de Cirurgians (AEC). Cirurgia maxil·lofacial En l'especialitat de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial, Forbes ressalta al Dr. José Ignacio Salmerón Escobar, cap de Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial a l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón; la Dra. Lorena Flor Pingarrón Martín, cap del Departament Oral i Maxil·lofacial de l'Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, a Madrid; i al Dr. Juan Rey Biel, cap de Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial dels centres Rey Juan Carlos, Infanta Elena de Valdemoro i General de Villalba. Cirurgia plàstica i reparadora En el camp de la Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora ressalten diversos noms, entre ells el del Dr. Pedro Cavadas Rodríguez, prestigiós cirurgià que es dedica a la reconstrucció microquirúrgica des de l'any 1994 i que, al costat del seu equip de cirurgians plàstics, duu a terme al voltant de 1.800 cirurgies cada any. La unitat de microcirurgia i Cirurgia Reconstructiva del Dr. Cavadas es troba a l'Hospital Nisa 9 Octubre de València. També el Dr. Vicente Paloma Mora, qui dirigeix un dels equips de cirurgia plàstica i estètica de l'Institut Dr. Paloma del Centre Mèdic Teknon; i el Dr. José Luis Martín del Yerro Coca, cap del servei de Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora a l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid.