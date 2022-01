El kimchi és un aliment 100% d'origen vegetal amb una gran capacitat saciant. Per aquest motiu, és habitual veure-la en dietes per perdre pes. Cada cop és més usual veure'l en cartes de restaurants, sobretot els que aposten per fusionar cuines. Els adobats fermentats coreans (kimchi) estan de moda.

Aquest tipus d'aliments probiòtics compten en la seva composició microorganismes vius que són capaços d'actuar des del nostre intestí i ens aporten tota una sèrie de beneficis molt interessants per al nostre cos. El Journal of Medicinal Food va publicar en 2014 un estudi on va detallar els seus beneficis: Combat l'obesitat i ajuda a perdre pes

Ens aporta vitamines A, B i C

Afavoreix la digestió

Enforteix el sistema immunitari

Regula el colesterol

Té propietats antienvelliment