L’augment de contagis per la variant òmicron ha provocat que moltes persones hagin recuperat les mascaretes d’alta protecció davant les quirúrgiques. Un article publicat al diari ‘The Guardian’ explica quines són les claus per a l'ús correcte de les mascaretes FFP2. Claire Judith Horwell, autora de la publicació i professora de Geohealth en el Departament de Ciències de la Terra i l’Institut de Perills, Riscos i Resiliència de la Universitat de Durha, ha assegurat que, ara que comprenem millor com es propaga el virus, hauria de ser una «prioritat» augmentar l’ús d’aquest tipus de mascareta.

L'experta dona per descomptat que qualsevol cosa que tapi la cara «és millor que res» i a través del seu compte de Twitter ha ofert algunes claus per fer un ús adequat d'aquest tipus de protecció facial.

Following my @guardianopinion article, people asked which #mask I recommend. I won't recommend a specific brand or model but I can recommend features of masks that will enhance comfort and fit. This🧵relates to industry-certified masks. 1/ https://t.co/qarwjwnR4u#BetterMasks — Prof Claire J. Horwell 😷 (@claire_horwell) 1 de enero de 2022

Horwell assenyala que la presència d’un clip mal·leable que ajudi a ajustar la mascareta a la cara és fonamental. Però afegeix que, segons la seva opinió, les mascaretes que venen amb doblec al centre, «no suposen un gran segell perquè el clip del nas ve doblegat al mig». És per això que recomana que quan es col·loqui una mascareta, «s’ha de modelar el clip al nas, no pessigar-lo. Altrament, l’aire s’escaparà al voltant del pont del nas». També recorda que és important que l’aire no entri per cap vora de la mascareta. «Com a regla general, si sentiu que us entra aire als ulls i que les ulleres se us entelen ràpidament, o si sentiu que l’alè se us escapa per les vores... llavors també podrà entrar aire contaminat».

4/ You may need to try several masks to find one that fits well and doesn't let air out of the edges of the mask. Air should only enter/exit through the mask's fabric - this is the filter. Facial hair also gets in the way of a tight seal. #LoseThe#Beard pic.twitter.com/5k5iQnH81n — Prof Claire J. Horwell 😷 (@claire_horwell) 1 de enero de 2022

Sobre les mascaretes de copa dura diu que «sovint no s’ajusten a cares petites o estretes i que són les menys flexibles per modelar-les a la forma de la cara», l’experta reconeix que a ella li agraden les mascaretes «en forma de vaixell», ja que pel seu disseny són les que s’adapten millor a totes les formes de cara i les veu més còmodes. Així mateix, assegura que si teniu dificultats per trobar-ne d’aquest tipus podeu utilitzar una corretja per al cap.