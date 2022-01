Fa més d’un mes que els casos de covid-19 es multipliquen a Espanya. La irrupció de la variant òmicron, la més contagiosa fins ara, ha disparat tots els indicadors de la sisena onada i ha marcat dia rere dia nous rècords de contagis per coronavirus. Però després de diverses setmanes de pujada explosiva, tot apunta que el ritme de contagis comença a alentir-se i, segons expliquen diversos experts, és probable que en breu s’arribi al pic de casos de covid-19 d’aquesta onada.

Els models matemàtics suggereixen que el pic de la sisena onada podria arribar en els pròxims dies. Els més optimistes parlen que aquest mateix cap de setmana es podria arribar al màxim de contagis de covid-19. Altres, amb una mica més de cautela, eviten assenyalar una data específica i es limiten a assenyalar que al pic s’hi arribarà en un futur pròxim. A Catalunya, segons reflecteixen els últims butlletins de la conselleria de Salut, indicadors com la taxa de positivitat sembla que comencen a recular. Això es podria traduir, ben aviat, en un descens dels nous casos de coronavirus; senyal que la corba de la sisena onada podria començar el seu descens.

«En aquest tipus d’onades és probable que, després d’arribar al pic molt alt de casos, la baixada també sigui relativament ràpida», vaticina l’investigador Daniel Prieto-Alhambra, de la Universitat d’Oxford, en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio aquest diumenge. Segons explica aquest expert, de fet, aquest patró de descens dels casos ja s’ha observat en països com ara Sud-àfrica, un dels primers a patir l’expansió de l’òmicron, i el Regne Unit, on l’explosió de casos va començar dues setmanes abans que a Espanya. Als Estats Units, les autoritats sanitàries també especulen amb aquesta hipòtesi.

Final de la sisena onada?

L’inici del descens de la sisena onada no es tradueix automàticament en la seva fi. De fet, fins i tot si els indicadors comencen a remetre, tot suggereix que en un futur pròxim els casos de covid-19 encara es continuaran comptant per milers tant a Catalunya com a Espanya. En les últimes dues setmanes, sense anar més lluny, el recompte del Ministeri de Sanitat ha sumat més de mig milió de noves infeccions al registre de la sisena onada. Així mateix, la setmana passada també es va batre un nou rècord de casos diaris amb gairebé 180.000 positius notificats en un sol dia.

Prieto-Alhambra, per la seva banda, argumenta que la situació pandèmica podria estar una mica més controlada de cara a la primavera o a l’estiu. Això sí, excepte que sorgeixi una altra variant de coronavirus que, com va passar amb l’òmicron al seu dia, torni a canviar totes les cartes sobre la taula i provoqui noves onades de contagis i reinfeccions. Per evitar el risc que suposa aquest escenari, segons assenyalen des de fa mesos els experts, serà clau accelerar la campanya de vacunació global, perquè les immunitzacions contra el coronavirus arribin a tot el món, i emfatitzar l’entrega de terceres dosis per blindar la immunitat col·lectiva.