Des de l'arribada de la variant òmicron, el curs de la pandèmia ha canviat. La gran capacitat de transmissió d'aquesta mutació de la covid-19 ha provocat una explosió de contagis i cada vegada s'estan realitzant més testos d'antígens. Però també aquí hi podria haver canvis: diversos estudis han demostrat que els tests de saliva són les proves més eficaces per detectar la nova soca.

Un dels estudis més concloents es va dur a terme a la Universitat de Ciutat del Cap, a Sud-àfrica. S'hi van comparar les proves d'autodiagnòstic de 382 pacients ja infectats amb covid-19. Aquells que tenien variant delta, les mostres de saliva van detectar el SARS-CoV-2 un 71% de les vegades, mentre que les nasals ho van fer en el 100% dels casos. Per contra, amb pacients infectats per òmicron, les mostres de saliva van detectar el virus el 100% de les vegades i els tests nassals només el 86%.

Per les seves característiques, l'última variant de la covid-19 és més detectable en les proves antígenes realitzades via oral. "La colonització a la mucosa oral és major en aquesta variant, és a dir, hi ha més càrrega viral a la zona de la gola que en altres parts", explica el farmacèutic Pablo García. Aquest malagueny, que treballa a la indústria farmacèutica, assegura que aquests tests tenen una fiabilitat i una sensibilitat molt alta.

Com funciona un test de saliva?

El funcionament és pràcticament idèntic a un test d'antígens convencional. Ambdues proves inclouen la tira on apareixerà el resultat i una solució amb un tampó on es col·loca la mostra. L'únic que canvia és que els de saliva inclouen un contenidor on dipositar-la en lloc del famós hisop.

Aquest farmacèutic remarca que totes dues proves tenen un alt grau de fiabilitat, sempre que es realitzin adequadament. "Les dues opcions són fiables però sí que és veritat que hi ha un percentatge més alt d'eficàcia mitjançant la mucosa oral".

Els tests de saliva ja fa temps que es troben disponibles a totes les farmàcies. Fins ara, el seu ús estava més limitat a la realització de proves a nens petits, ja que resulta més còmode i les proves de mucosa nasal han estat més eficaces en la detecció d'altres variants.

Ara, la venda d'aquestes proves s'està estenent per l'alt grau de fiabilitat que prometen. "La compra d'antígens es va disparar per Nadal, però és veritat que fins ara els tests de saliva es venien, però no en tanta quantitat. Ara és quan estem observant que la venda s'està incrementant", assegura García.