L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat a les persones amb intolerància o al·lèrgia a la llet de la comercialització d'un producte que conté al·lergògens làctics i que no estan inclosos en l'etiquetatge.

El producte en qüestió és la tauleta de xocolata negra de la marca DOR que ven LIDL. Pensada per a comercialitzar-se en dates nadalenques, està envasada amb un embolcall daurat amb la figura del Pare Nadal.

⚠️ Advertencia exclusivamente para personas alérgicas/intolerantes a la LECHE.



➡️ Presencia no declarada en el etiquetado de torta de chocolate negro marca DOR.



🚫 No consumir si eres alérgico/a o intolerante a la leche.



📌https://t.co/8uOBJI5kQl pic.twitter.com/aWZxR39wsI — AESAN (@AESAN_gob_es) 19 de enero de 2022

L'AESAN ha tingut coneixement a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) de la notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Catalunya, encara que el producte s'ha comercialitzat en tota Espanya.

L'empresa distribuïdora ha exposat cartells informatius sobre la retirada del producte a les botigues i en la pàgina web per a informar els consumidors i està procedint a la retirada d'aquest aliment dels establiments comercials.

Com a mesura de precaució, l'AESAN recomana a les persones intolerants o al·lèrgiques a la llet que s'abstinguin de consumir-ho i conclou que per a la resta de consumidors no comporta cap perill.