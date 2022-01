Davant l’augment de casos de coronavirus causat per la variant òmicron, alguns metges recomanen els tests d’antígens de saliva, ja que segons dos estudis preliminars podrien ser més eficaços que els tests a les fosses nasals.

Aquest producte, com el de les fosses nasals, tampoc necessita prescripció mèdica i és una prova orientativa que pot servir per identificar si el resultat és positiu per coronavirus.

Com funciona?

Perquè el test pugui ser fiable, es recomana no menjar ni beure res 10 minuts abans del test perquè no interfereixi amb la saliva. Per recollir la mostra es recomana tossir entre tres i cinc vegades. Després, amb l’embut unit al tub de mostres, s’ha d’escopir dins fins a cobrir la línia d’escala. Una vegada feta aquesta operació es retira l’embut i es fica a la bossa que ve al kit.

El segon pas és introduir la solució, que ve al paquet, a la mostra presa dins del tub. Posteriorment, s’incorpora el dispositiu de degoteig. Més tard, s’han d’abocar tres gotes al cartutx de la prova. Una vegada realitzats aquests passos només queda esperar el temps que recomani el prospecte.

Resultat

Com en el test d’antígens a les fosses nasals hi ha tres resultats possibles. Si en el resultat del test es marquen la C i la T vol dir que el resultat és positiu.

La segona opció és que només es marqui la C i llavors significa que la prova ha donat negativa. L’última opció és que no es marquin cap de les dues lletres, cosa que vol dir que el resultat no és vàlid. Això sol passar si hi ha un defecte de fabricació, perquè ha caducat o perquè no s’han seguit els passos correctament.