La variant òmicron va propiciar la sisena onada del coronavirus a l'Estat i un gran augment de contagis en els diferents països del món, sobretot a causa de la seva facilitat de transmissió. Així, durant les últimes setmanes, la preocupació per una possible reinfecció ha augmentat entre la població.

L'evolució del coronavirus ha demostrat què pot passar, tot i que no amb la mateixa gravetat. A l'inici de la pandèmia, el març de 2020, es va donar per segur que una persona que havia passat la malaltia havia generat anticossos suficients com per no tornar-se a infectar.

No obstant això, la immunitat que es genera de manera natural després d'una infecció de la variant òmicron és limitada. En les primeres recerques, un estudi de l'Imperial College de Londres va taxar la protecció després d'un contagi d'aquesta variant en el 19%, bastant inferior a anteriors com la delta, que ha estat la més estesa a Espanya i que suposava una protecció del 85%. Segons l'estudi, el risc de reinfecció d'òmicron és 5,4 vegades major.

El treball de l'Imperial College de Londres, a més, explica la importància de la tercera dosi de la vacuna. Si l'administració de les dues dosis amb prou feines proporcionen una protecció del 20% enfront d'una reinfecció per òmicron, la tercera punxada podria incrementar aquesta taxa entre un 55% i un 80%.

"Els nivells d'anticossos neutralitzadors per prevenir la infecció per òmicron s'han reduït i es preveu que l'eficàcia de la vacuna contra la malaltia greu disminueixi", va dir el professor Neil Ferguson, que va encapçalar l'estudi britànic.

Per part seva, la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica d'Espanya (RENAU) va publicar unes dades on es mostra que al setembre va haver-hi 9.000 reinfeccions al país, però que al desembre es va multiplicar fins arribar als 60.000 casos. No obstant això, han de passar 90 dies entre un contagi i un altre per considerar-se reinfecció. A més, el segon cas ha de tenir una certa variació genètica respecte al primer. En el cas que sigui abans, és una recaiguda. Per això, les dades deixen oficialment un 1% de reinfeccions a Espanya.