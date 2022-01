Aproximadament un de cada quatre malalts de covid pateix la pèrdua de gust i olfacte (anòsmia), segons les estadístiques de prevalença de l’Institut de Salut Carles III. L’Organització Mundial de la Salut afirma que és un dels símptomes menys habituals del coronavirus.

Hi ha hagut controvèrsia sobre aquest símptoma, que pot aparèixer associat a la febre i a la tos, des de l’inici de la pandèmia. No obstant, hi ha cert consens en què pot ser un indicador d’una versió més lleu de la covid.

La ciència tampoc ha arribat a una conclusió sobre quant dura la pèrdua del gust i l’olfacte. La immensa majoria, prop del 80% segons un informe aparegut a JAMA Network, recuperen els dos sentits de manera espontània quatre setmanes després d’aparèixer els símptomes i confirmar-se el diagnòstic. L’anòsmia, no obstant, es pot mantenir en alguns pacients durant mesos o convertir-se en un indicador més de la covid persistent o en una seqüela permanent de la malaltia.

Origen i remeis

Sobre l’origen de l’anòsmia hi ha també diverses hipòtesis. Uns científics apunten als efectes dels coronavirus a les cèl·lules nervioses i, per tant, en la capacitat de percepció. Tanmateix, un altre estudi, ‘Pèrdua del sentit de l’olfacte durant la pandèmia covid-19’ s’assenyalen com a causes la inflamació nasal, l’edema de la mucosa i l’obstrucció del flux de l’aire.

Tot i que encara no s’ha trobat una teràpia eficaç, els experts insisteixen en la conveniència de practicar un entrenament olfactiu. Aquesta pràctica consisteix en la repetició de l’exposició a determinades olors molt característiques (llimona, rosa i eucaliptus) durant 20 segons cadascun, dues vegades al dia, durant almenys tres mesos. Hi ha altres compostos que poden ajudar: el citrat de sodi intranasal, la vitamina A intranasal i l’omega-3.