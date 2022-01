El Govern central va aprovar a finals del 2021 la reducció de la quarantena per covid de 10 a 7 dies per intentar pal·liar l'elevat nombre de baixes que es registra a Espanya. El problema és que una vegada passada la primera setmana de quarantena, hi ha un percentatge de pacients que poden continuar contagiant.

Si després de passar set dies et sotmets a un test d'antígens o PCR i continues donant positiu, has de continuar aïllat a la teva habitació fins a repetir la prova. Els motius del positiu són senzills. Quin és el temps d’incubació de la variant òmicron? Un estudi de la UK Health Security Agent apunta que el 31% de les persones continuen podent contagiar després de cinc dies amb símptomes. Quan passen set dies, el percentatge cau a un 16% (fins a un 20% segons altres estudis). Si parlem del vuitè i el novè dia, un 10% poden donar positiu. Al cap de 10 dies, tan sols un 5% continua podent contagiar. Òmicron sigil·losa: què és i quins són els seus símptomes? Per evitar contagis, és important que quan reprenguis la teva activitat diària portis la mascareta en tot moment.