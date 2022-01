El departament de Salut no descarta la utilització del passaport covid en la reobertura de l'oci nocturn a Catalunya. La directora de CatSalut, Gemma Craywinckel ha explicat aquest dijous a 'Els Matins TV3' que la data i les condicions encara "no estan fixades". "En aquest moment s'ha considerat que la mesura del passaport es podia alliberar, però no puc dir si tindrà o no tindrà correlació amb l'oci nocturn", ha afegit. Així, ha recordat que el certificat es considera "una capa més de protecció" com la distància, la higiene de mans, la mascareta, la ventilació o les vacunes.

D'altra banda, Craywinckel ha subratllat que tot apunta que s'ha arribat a una fase "d'estabilització", amb una variant que genera un alt volum de casos, però amb un menor impacte pel que fa a les hospitalitzacions. Preguntada per la normativa europea que només accepta una PCR com a garantia d'haver passat la covid, la directora de CatSalut ha reconegut que li "sap greu", però també ha avisat que el sistema català "no pot assumir" l'obligatorietat de fer aquestes proves per aquells que vulguin viatjar. "Com a país els tests d'antígens ens són útils per buscar, trobar i controlar la pandèmia, aquesta setmana hem fet més de 100.000 proves", ha subratllat. Catalunya retira l'obligatorietat del passaport covid