Ara està molt de moda la dieta de la sopa de col que promet la possibilitat de perdre fins a gairebé 5 quilos en una setmana sense passar massa gana. És veritat? És sana?

«Són dues preguntes diferents que tenen respostes encara més diferents. Perquè és veritat que ens obre la porta a un aprimament llampec, però pot resultar molt perillosa».

La dieta de la sopa col consisteix en la ingesta il·limitada d'aquesta sopa durant set dies, acompanyada de:

El dia 1 pots consumir fruita, excepte plàtan, de manera il·limitada.

El dia 2, verdures crues i cuites il·limitades, menys blat de moro i pèsols.

El dia 3, verdures i fruites il·limitades, excepte plàtan.

El dia 4 pots menjar fins a 8 plàtans juntament amb llet desnatada.

El dia 5 podràs menjar fins a mig quilo de carn de vaca o ocells de corral amb fins a 6 tomàquets frescos.

El dia 6 es pot menjar carn de manera il·limitada, juntament amb verdures.

El dia 7 i últim li arriba el torn a l'arròs integral, que es pot menjar de manera il·limitada, amb verdures i suc de fruites sense sucre.

La sopa de col, a més, es cuina posant a bullir mitja col ben rentada amb 6 cebes grans, 6 tomàquets pelats, 2 o 3 tiges grans d'api fresc, 2 pebrots verds grans, sal marina, pebre i aigua fins que cobreixi totes les verdures, per al que faran falta uns 4 litres.

El superaliment de l'horta font d'antioxidants i amb alt contingut en fibra i aigua

Té un alt contingut en fibra, 25 calories per 100 grams, un perfil nutricional molt complet, ja que aporta moltes vitamines a l'organisme i, a més, és una gran font d'antioxidants que protegeixen de malalties. Totes aquestes propietats beneficioses per a la salut se li atribueixen a la coliflor, considerada un superaliment en pertànyer a la família de les “grassicacae” (col, bròquil, cols de Brussel·les i romanesco).

D'una banda, és un aliment molt saciant que, a més, té un alt contingut en fibra que afavoreix el trànsit intestinal. D'altra banda, té un gran contingut d'aigua (gairebé un 92%), una cosa molt important en dietes de pèrdua de pes. L'última de les raons per les quals la coliflor és una bona aliada per a aprimar és la seva versatilitat per cuinar. És una substituta perfecta per a altres aliments més calòrics com l'arròs o les farines. Una de les receptes més conegudes és la “colirros”: coliflor esmicolada que funciona com a arròs. Però també es pot utilitzar per a fer cuscús de coliflor, una base de pizza o una lasanya.

Prevenció del càncer

Avui dia, la coliflor és considerada com un dels millors protectors enfront del càncer de còlon o de pròstata. Igual que altres verdures de la mateixa família, la coliflor té gran quantitat de glucosinolats i isotiocianats, dos antioxidants que podrien ajudar a aturar el creixement de les cèl·lules canceroses.