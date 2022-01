Assistència i les empreses que formen part del seu grup avancen en la transformació digital, traient profit de les eines disponibles per facilitar l’accés a una atenció mèdica d’excel·lència i impulsar els seus canals de relació, tant amb la població assegurada com amb la resta de la societat. Per això enceta l’any 2022 amb novetats que suposen una millora notable en aquest sentit.

Aquest mes de gener s’han publicat les noves pàgines web d’Assistència Sanitària i de l’Hospital de Barcelona (el seu centre de referència) i de SCIAS (cooperativa on s’agrupen les persones assegurades). Un disseny renovat –net, dinàmic, intuïtiu i clar– i funcionalitats ampliades permetran agilitzar les consultes, simplificar gestions i proporcionar tota la informació de valor per a les persones que les utilitzen, que són cada cop més, tant assegurades i/o usuàries com col·laboradores. Amb una reformulació integral de l’experiència de navegació i un disseny homogeni, hi destaquen especialment aspectes d'usabilitat o funcionals, pensats per simplificar l’accés als serveis i la interacció amb l’organització.

Progrés tecnològic al servei de la població assegurada

L’aposta per la digitalització i la proximitat vers les persones també s’ha vist reforçada en aquest inici d’any amb la posada en marxa d’Assistència ON, el nou servei de videoconsulta d’Assistència Sanitària. Té per objectiu resoldre de forma ràpida, segura i eficaç problemes de medicina general que no requereixen un examen físic de forma immediata o un seguiment continuat, garantint el contacte personal i visual. El servei, disponible per a adults, permet accedir a la consulta amb un equip de professionals de la salut propi capaç de complementar, a través de la pantalla, l’oferta presencial.

Per poder donar resposta efectiva en el mínim temps possible i evitant desplaçaments innecessaris, des de l’àrea privada de la web d’Assistència Sanitària es pot concertar amb un sol clic la visita amb els metges d’Assistència ON. A més, l’agenda s’obre amb un dia d’antelació i la cita està disponible per al mateix dia i l’endemà en un ampli horari de 9 a 21 h. En cas que sigui necessari, el sistema també permet l’intercanvi d’arxius (analítiques, proves diagnòstiques, fotografies...) entre metge i pacient i, fins i tot, la recepta electrònica.

En definitiva, amb les novetats implementades amb l’arrencada de l’any, l’entitat demostra la voluntat de seguir proporcionant una assistència sanitària de qualitat amb la premissa de fomentar els seus serveis exclusius i fomentar-ne l’accessibilitat. Flexibilitat, comoditat i facilitat d’ús han de permetre a les persones assegurades rebre una atenció mèdica òptima.