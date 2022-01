BodyTite és el tractament més avançat de remodelació corporal mínimament invasiu. A la Clínia del Dr. Sáez, a Manresa, t’exposem la tècnica i els resultats que es poden obtenir. S’utilitza la tecnologia RFAL, lipòlisis assistida per radiofreqüència mínimament invasiva, en què es fan servir ones d’alta freqüència per eliminar el greix localitzat, tensar la pell i evitar la flaccidesa cutània. Ofereix els millors resultats 3D i de major retracció de la pell, amb un mínim temps de recuperació. Es pot aplicar a qualsevol zona del cos, però les àrees més freqüents són l’abdomen i la cintura, els braços, l’esquena, el glutis, les cuixes i els malucs, els genolls, la barbeta i el coll.

Avantatges per al pacient Aquest novedós i efectiu tractament de remodelació corporal que redueix el greix localitzat i la flaccidesa corporal té un important efecte tensor a la pell: la lipòlisi assistida per radiofreqüència produeix una contracció de la dermis, de la matriu del teixit connectiu subdèrmic i del greix profund del cos, provocant una retracció molt superior a qualsevol altre tractament. No és un substitut de la dieta i l’exercici. Com es realitza? Es fa una mínima incisió a prop de l’àrea a tractar i s’aplica un gel estèril sobre la pell. BodyTite es basa en l’utilització d’una cànula amb un doble aplicador. A través de la incisió realitzada s’introdueix la cànula interna al greix subcutani, que en el seu extrem mitjançant un elèctrode aplica les ones de radiofreqüència. La segona cànula, va per fora de la pell, amb el segon elèctrode, i permet que l’energia es transmeti homogèniament entre els dos elèctrodes, de manera bidireccional. Les ones de radiofreqüència RFAL bipolar produeixen l’escalfament de forma controlada del greix fins liquar-lo (lipolisis), la contracció de el teixit subdèrmic i la retracció de la pell. D’aquesta forma s’aconsegueix una remodelació corporal 3D completa.