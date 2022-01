A Catalunya, el 2021 es van fer 1.063 trasplantaments, un 6,4% més que el 2020, any totalment marcat per l’esclat de la pandèmia i en què se’n van realitzar 999. El 2019 havia estat de màxims, amb 1.296. Són dades que han presentat el departament de Salut i l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) i els seus responsables han destacat que s’hagi superat la barrera dels 1.000 tot i la covid; un «èxit» del sistema, que inclou els professionals, els donants i les famílies. Amb tot, el percentatge de negatives de familiars a la donació és el més alt de les últimes dècades (23,6%) i ho atribueixen en part a la dificultat de comunicació als hospitals enmig de la pandèmia en uns moments tan complicats com la mort d’una persona estimada.

El director de l’OCATT, Jaume Tort, ha valorat que els resultats són «extraordinaris», ja que, ha destacat, la pandèmia de la covid continua i, per tant, la situació d’«excepcionalitat» al sistema sanitari. «És un èxit del sistema de trasplantaments que devem als professionals i de la donació, que devem a les famílies i els donants», ha recalcat en roda de premsa.

Tort ha exposat que en els trasplantaments es treballa amb la «màxima seguretat» i, arran de la covid, amb un «excés de prudència», ja que els pacients trasplantats són molt fràgils davant del virus i cal assegurar que no es contagiïn. I ha indicat que els resultats en global concorden amb les previsions que tenien i que l’objectiu del 2022 és continuar augmentant l’activitat «amb prudència».

Per tipus d’òrgan, l’augment dels trasplantaments el 2021 ha estat generalitzat, tot i el descens dels hepàtics, amb 156 intervencions, un 17% menys. Han augmentat els trasplantaments renals, amb un total de 743 (9,4% més); els cardíacs (54; 50% més), els pulmonars (85; 16,4%) i els pancreàtics (25; 8,7%).

Per centres, l’Hospital Vall d’Hebron és el que més trasplantaments ha fet, amb 277 intervencions, i és l’únic de Catalunya que compta amb programes d’adults i d’infants. El segueixen l’Hospital de Bellvitge (259) i el Clínic (239).

40 infants trasplantats

El 2021, 40 trasplantaments han estat en infants. 11 van ser de ronyó; 20 de fetge; 4 de cor i 5 de pulmó. Tot i que el 2020 els trasplantaments van baixar en global, va ser l’any que més se’n van fer de pediàtrics de tota la història, 54. Una de les explicacions que ha aportat Tort és que la covid-19 va tenir menys impacte entre els infants.

Incrementa la taxa de negatives

El consentiment a la donació s’ha reduït fins al 76%, la xifra més baixa de les últimes dues dècades, amb un total de 97. La negativa prèvia del possible donant o de la família sense especificar-ne la raó han estat els principals motius.

El director de l’OCATT ha atribuït aquest increment de la taxa de negatives a les dificultats que ha generat la covid-19 als centres de salut. «La comunicació dels professionals amb les famílies s’ha vist molt entorpida; s’ha fet en situacions molt complicades. La persona es troba al final de la vida ingressada a l’UCI i l’UCI es troba tancada. Com es pot fer entrevistes amb calma en aquest escenari? Ha estat molt difícil», ha lamentat, una situació que ha coincidit a descriure Gabriel Moreno, intensivista i coordinador de Trasplantaments de l’Hospital de Bellvitge. Moreno ha destacat com ha impactat la covid-19 als coordinadors de trasplantaments, ja que la majoria són professionals de crítics, i com s’han adaptat els protocols a la pandèmia.

Augmenta la llista d’espera: 1.218 persones

La llista d’espera creix i, a finals d’any, 1.218 persones estaven esperant un trasplantament a Catalunya, la majoria de ronyó (1.033); una de les xifres «més altes dels últims anys», ha indicat Tort. D’aquestes 1.218 persones, 12 són infants, 8 dels quals es troben en espera d’un cor.

El director de l’OCATT, Jaume Tort, ha relacionat aquest increment a la «baixada artificial» que es va produir el 2020, com a conseqüència de les dificultats d’accés a les proves i a les anàlisis i per entrar a la llista d’espera a causa de la covid-19, i s’ha mostrat confiat que, una vegada es normalitzi el ritme de treball, baixarà el nombre de pacients en espera.

Gairebé 300 persones han donat òrgans després de morir, prop d’un 8% més 288 persones han donat els seus òrgans després de morir, un 7,9% més que l’any anterior. Amb aquesta xifra, la taxa de donació a Catalunya se situa en 37,1 donants per milió de població, 3 punts per sobre de l’any anterior però per sota dels 49 del 2019; un any en què moltes de les xifres de l’activitat de trasplantament van arribar al màxim. Per tipus de donant, el nombre de mort encefàlica (cerebral) augmenta un 14,9% (162 vs 141) mentre que el de mort en asistòlia (cardíaca) es manté com l’any passat (126). El 2021, la donació en vida va augmentar un 28,3% respecte al 2020, amb 145 donants vius de ronyó. Com l’any anterior, no s’ha fet cap trasplantament hepàtic de donant viu pel baix nombre de pacients pediàtrics en llista d’espera (3), que són els principals candidats d’aquesta modalitat de trasplantament, i l’èxit de la tècnica split, que permet trasplantar a dues persones, normalment un adult i un infant, a partir d’un sol fetge. La llista d’espera infantil ha quedat a 0 en diverses ocasions. Els responsables de l’activitat de trasplantament han destacat la figura del donant, a qui han agraït la generositat, especialment en moment tan difícils com els de la pandèmia.

El primer pacient trasplantat per la covid El 2021 va tenir lloc el primer trasplantament de pulmons en un pacient amb danys irreversibles a causa de la covid-19. És una operació molt complexa que va realitzar l’hospital Vall d’Hebron i l’OCATT, i no hi ha constància que se n’hagi fet cap més a l’Estat. L’hospital va donar a conèixer la informació d’aquesta operació el juliol, quan el pacient havia sortit de l’UCI i ja no necessitava suport per respirar. L’home, de 51 anys, es va contagiar a finals de gener de l’any passat, en la tercera onada de la pandèmia. Primer el van traslladar a l’Hospital de Martorell i després el de Bellvitge, on va estar ingressat 127 dies a l’UCI, 122 dels quals connectat a un dispositiu d’oxigenació extracorpòria, una màquina que fa les funcions dels pulmons. Després de quatre mesos connectat, aquests òrgans no responien i l’Hospital de Bellvitge, on estava ingressat, va demanar una valoració al Comitè de Trasplantament Pulmonar de Vall d’Hebron, centre referent. Aquest pacient és Jordi Soriano, que ha expressat que entre la rehabilitació i tot, ha estat quasi deu mesos ingressat a l’hospital: «Gràcies als donants, puc explicar-ho. M’agradaria que la gent es conscienciés sobre la importància donació», ha remarcat.