Una dada tan difícil de mesurar com la confiança en determina unes altres de precises com el valor de la borsa, de les monedes o el risc en el deute d’un país. El que és vàlid a escala global també ho és en l’àmbit d’una organització. El valor d’una empresa depèn de la confiança que pugui generar en socis per atraure inversió, en empleats per atraure i retenir talent i, en definitiva, en la que transmet a clients per vendre els seus serveis o productes.

Quan el poder d’un líder emana exclusivament del currículum i no s’ocupa d’incrementar la confiança dels treballadors, es converteix en un factor de destrucció de valor. En un primer moment, potser enlluerna amb un historial impecable, encara que pot acabar deixant un rastre de terra cremada. Entre la confiança cega i la desconfiança apareix una expressió útil: confiança intel·ligent, que és la que ha d’impregnar tota empresa o grup humà que pretengui assolir les seves metes. És tan evident que de vegades oblidem que les persones són les que fan les tasques a les empreses i que l’impacte de treballar en un lloc amb confiança o desconfiança és enorme. Confiança intel·ligent és el títol d’un llibre escrit el 2012 per Stephen MR Covey. L’autor ens adverteix sobre els estils de direcció destructius. Però en definitiva, confiança per a què? El primer motiu que se m’acut és el de sobreviure gràcies a la velocitat d’adaptació. Vivim un moment de canvis sobtats en els mercats, per tant, l’estratègia dels negocis s’hi ha d’adaptar ràpidament. Les organitzacions ara han de ser més creatives que mai per sobreviure al canvi i no tenen temps de verificar ni de controlar de forma impecable els processos per evitar errors com abans. Haurem, doncs, si no volem arribar tard a tot arreu, de substituir en part el control, la microgestió dels supervisors i la penalització de l’error per la confiança intel·ligent. Hem d’esperar que el resultat sempre conduirà a un aprenentatge i a una organització més «àgil», amb capacitat d’autoorganitzar-se sense esperar instruccions precises i eliminar la por que un sol error doni com a resultat la percepció d’un fracàs paralitzant. La confiança intel·ligent exigeix un estil de lideratge que es fonamenta en el màxim respecte a les persones. Els líders que tracten malament als seus empleats són destructors de confiança i de valor. Si són llestos, ho fan de manera sigil·losa i selectiva, per exemple, poden quedar molt bé amb determinades persones clau, i amb els socis, però amb les que ells consideren, segurament de forma errònia, més febles, es comporten amb maltractament explícit. Animo, a qui em vulgui escoltar, que denunciï si algun superior li perd el respecte a la feina. Ni la jerarquia, ni el coneixement justifiquen el maltractament i hem de col·laborar a fer fora a la persona que el practica. És important perquè hi hagi justícia social i ho és també perquè, sota la seva falsa competència, estarà destruint la confiança i el valor de l’empresa fins que potser serà massa tard per remuntar.