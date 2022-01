El patronat de la Fundació de La Marató ha escollit ja la malaltia al qual es destinaran els fons recaptats durant el programa de TV3 i Catalunya Ràdio d’aquest any. Serà la salut cardiovascular, que inclou malalties que afecten el cor i el sistema vascular –artèries i venes- és la principal causa de mort als països desenvolupats i un dels problemes actuals de salut pública més rellevants. Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aquestes malalties van causar prop de 18 milions de morts el 2019, que representa el 32% del total de defuncions mundials. La 31a edició del programa es farà el diumenge 18 de desembre. Des del 1992, La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio ha recaptat prop de 225 milions d’euros.

Les xifres de mortalitat se sumen al seu caràcter crònic, fet que impacta directament sobre la qualitat de vida dels pacients i genera dependència, risc de complicacions i uns costos sanitaris i socioeconòmics molt elevats. Tot això les converteix en el principal problema actual de salut pública.

Hi ha moltes malalties que afecten la salut cardiovascular. Les més freqüents, entre d’altres, són la hipertensió arterial, l’arteriosclerosi, l’angina de pit, l’infart de miocardi, la insuficiència cardíaca i l’accident cerebrovascular o ictus.

Algunes d’aquestes malalties no tenen símptomes i la mort sobtada pot ser-ne la primera manifestació. D’aquí que la prevenció sigui un factor clau, com indiquen els experts. I, és que, tot i que en els problemes de salut cardiovascular hi ha implicats factors de risc com l’edat, el sexe o la predisposició genètica, els hàbits de vida saludables i les eines de prevenció dirigides als joves sans i a la població de risc són de gran utilitat per reduir-ne l’afectació.

Recaptar fons per fer avenços en la prevenció, el tractament i el pronòstic

La sensibilització i la divulgació sobre la salut cardiovascular, juntament amb l’impuls de la recerca científica, seran els objectius de la 31a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que desplegarà la seva campanya al llarg d’aquest any. Catalunya disposa d’una xarxa sòlida de grups de recerca en malalties cardiovasculars, que, gràcies al fons recaptats, podran aportar avenços en la prevenció, el tractament i el pronòstic d’aquestes malalties amb l’objectiu de millorar l’esperança i la qualitat de vida de les persones afectades.

225 milions d’euros recaptats en 30 anys

Des del 1992, La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio ha recaptat prop de 225 milions d’euros (dada provisional fins al 31 de març, quan es tancarà definitivament el marcador de l’edició del 2021, que es va dedicar a la salut mental) i ha finançat 949 projectes de recerca, que han dut a terme 1.558 equips, amb la implicació de 9.350 investigadors.

Les xifres converteixen la Fundació La Marató en una de les principals fonts impulsores de la recerca biomèdica a Catalunya, i una potent plataforma de sensibilització i divulgació social de les malalties que es tracten.

Segons ha explicat en una piulada a Twitter la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, l’espai serà una «nova oportunitat» per a la divulgació científica i la sensibilització, juntament a l’impuls de la recerca biomèdica «d’excel·lència».