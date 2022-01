Tots els matins del món, novel·la de Pascal Quignard , ens canta «tots els matins del món són un a camí sense retorn». El nostre país o espai geogràfic sempre estarà en deute amb les persones diferents. Disculpeu l’eufemisme per parlar de les persones amb alguna discapacitat. Tots i totes som diferents. Tots i totes vivim amb alguna discapacitat. Persones que per raons genètiques, ambientals , familiars o accidentals tenen una manera de viure diferent. El segle XXI, el primer quart, ens porta canvis de perspectiva importants; consciència social, consciència ecològica, consciència humana. També ens presenta els que neguen tots aquests progressos.

La visió excloent del món encara domina molts sectors de les nostres societats. Com si una espècie de neozaratruitisme busqués espai entre els argumentadors polítics i socials. Les idees de súper éssers humans fa anys van fer tremolar tota l’escorça terrestre. La transformació del món ha començat. Arriben valors o maneres de viure inclusives, sensibles i humanes.

Aquí fem un contrapunt per apuntar que les persones que viuen amb alguna discapacitat són els autèntics herois i heroïnes dels nostres convulsos dies. La teoria de les institucions públiques no acostuma a sincronitzar amb els fets diaris. La inclusió queda lluny dels pressupostos d’educació, lluny dels urbanismes, lluny de les voluntats polítiques. Ara bé el discurs oficial amaga la realitat de milers de persones. Milers de nens i nenes deixen de participar d’escoles i activitats. Encara observem models escolars que busquen la guetització, l’antic model d’escoles guetto no cap en la nova proposta. La solució és compartir espais tots i totes.

Els capitals humans i materials s’han de doblar per convertir les escoles ordinàries en centres per a tothom. La inclusió real s’inicia a les escoles. Les escoles haurien de ser model d’integració. Neus Sanmartí lidera aquest model pedagògic, utilitza paraules de Carles Capdevila per definir inclusió, que vol dir tenir en compte l’altre. «Si no creus que tots els alumnes poden aprendre, no siguis mestre». Incloure depèn de l’actitud dels mestres i professionals dels sectors. Les escoles esportives també hem de seguir aquest camí.

La nostra eina pedagògica, el judo, és un bon instrument de transformació. Els tatamis inclusius ens esperonen a continuar, a fer-ho millor, a formar-nos i ser líders de projectes justos. Tots els matins del món són un camí sense retorn, i no podem perdre’n cap. Cridem ben fort que tots i totes vivim a amb capacitats i alguna discapacitat. Organitzar les entitats esportives per col·laborar i afavorir la inclusió real és un bell horitzó. Us apunteu al repte ?