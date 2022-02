Un nou terme ha aparegut en la llista d’amenaces biològiques del planeta, just quan estan a punt de complir-se els dos anys de la pandèmia per la covid. La revista científica ‘BioRxiv’ ha publicat un estudi amb la col·laboració del laboratori de Wuhan (Xina) en què exposa una nova soca de coronavirus procedent dels ratpenats i que planteja un risc potencial. Però sembla que no hi ha motiu per alarmar-se. Hi ha cert consens científic en què és un virus que no s’ha detectat en humans i la seva existència ja era coneguda.

Se’l coneix com a NeoCov, i és més similar al MERS (Síndrome Respiratòria de l’Orient Mitjà, va aparèixer entre el 2012 i el 2014) que al que té sotmès actualment el planeta, el SARS-Cov-2. La mortalitat deguda al MERS va ser molt més alta que en la pandèmia actual de covid. En canvi, la seva capacitat de transmissió era molt inferior. De fet, ja no se’n detecten casos. En l’estudi en qüestió, s’assegura que el NeoCov té capacitat de fer servir l’enzim del SARS-Cov-2 de manera més eficaç per infectar cèl·lules humanes. Així, superaria la covid en mortalitat i amb una capacitat més elevada de contagi. Però hi ha un aspecte que ha fet rebaixar l’alerta. El NeoCov té un receptor ACE diferent del dels humans, cosa que fa gairebé impossible el salt d’una espècie a l’altra. El NeoCov tampoc és nou, i va ser identificat en ratpenats de Sud-àfrica quan s’investigava un remei per al MERS. Tot apunta que el NeoCov ha estat en els ratpenats durant mil·lennis. L’Organització Mundial de la Salut (OMS), de moment s’ha limitat a prendre nota i ha recordat que una de les seves funcions és «monitoritzar» l’amenaça de virus emergents que tinguin el seu origen en animals.