Els símptomes de la covid són molt variats i gairebé tots són ja àmpliament coneguts, com febre, tos, mal de coll, congestió, cansament, afonia, pèrdua de gust i olfacte o fins i tot el recent l'acidesa estomacal. Tanmateix, hi ha un nou símptoma del qual gairebé no se'n parla i que es dona en molts casos en pacients amb coronavirus: la costocondritis, un dolor agut al pit que fa saltar les alarmes de qui el té però que, en principi, no té per què ser greu.

En ocasions, la costocondritis ha sigut confosa pels pacients amb un infart quan el dolor és molt intens, i fins i tot amb la presència de coàguls sanguinis pulmonars o amb estrès. Ara també es relaciona amb la covid a causa de la presència d’aquest símptoma en molts pacients contagiats de coronavirus. I és que entre les possibles causes de la costocondritis es troben algunes infeccions respiratòries com el SARS-CoV-2. Què és la costocondritis? La costocondritis és un dolor punxant i opressiu que, generalment, es localitza a la part esquerra de l’estern. Es deu a la inflamació del cartílag que uneix les costelles a l’estern i provoca un dolor agut a la paret toràcica que, en moltes ocasions, genera sensació de pressió al pit que empitjora en tossir o respirar fondo. Habitualment afecta la zona esquerra de l’estern, tot i que tampoc és inusual que es localitzi als dos laterals, en zones pròximes o fins i tot que es reflecteixi a les costelles. La relació entre la costocondritis i la covid no és immediata, sinó que pot aparèixer en pacients contagiats de coronavirus al cap d’uns dies de produir-se la infecció. Els seus símptomes són certament escandalosos i poden genera una gran preocupació entre qui els té però, malgrat tot, l’afecció sol ser inofensiva i desaparèixer per si sola. Segons informació facilitada per la Clínica Mayo, la costocondritis sol anar acompanyada d’una inflamació denominada síndrome de Tietze, l’origen de la qual és desconegut tot i que s’ha associat a diferents infeccions de les vies respiratòries (d’aquí ve la seva relació amb la covid), traumatismes toràcics o costals, o augments de la pressió toràcica.