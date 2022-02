El Ministeri de Sanitat i AstraZeneca han formalitzat aquest divendres un acord per al subministrament i distribució a Espanya d’Evusheld, un medicament que combina dos anticossos monoclonals (tixagevimab i cilgavimab) indicat per immunitzar pacients que tenen alt risc de patir la covid de forma greu.

Segons indica Sanitat, Evusheld és actualment l’únic medicament autoritzat per evitar el contagi, com a profilaxi preexposició, que és precisament la necessitat mèdica no coberta dels pacients immunodeprimits en els quals les vacunes no generen anticossos o en generen una quantitat insuficient per protegir-los del virus. Si es prenen aquest medicament, tindran una protecció addicional a la que proporcionen les vacunes.

Espanya n’adquirirà 30.000 dosis, segons informa Efe, i estaran disponibles durant el febrer. A més, Sanitat ha aprovat que les persones immunodeprimides, moltes d’elles per haver rebut un trasplantament, es poden posar una quarta dosi de la vacuna.

Les queixes

La compra es produeix en un context en què els especialistes s’han queixat perquè l’Agència Espanyola del Medicament està restringint l’administració del medicament Xevudy, que té el sotrovimab com a principi actiu. Es tracta també d’un anticòs monoclonal, efectiu contra la variant òmicron i està autoritzat per la UE per a pacients ja contagiats que no estan en situació greu ni tenen factors de risc que els puguin exposar a una simptomatologia aguda.

No obstant, l’AEMPS ha limitat la seva administració a adults en estat «greu o crític» i que tinguin condicions d’«alt risc», com que hagin sigut receptors de trasplantament, tinguin immunodeficiències primàries o fibrosi quística. Aquesta restricció impedeix el seu ús en pacients ja infectats, però que no estan greus.

Finalment, Sanitat continua negociant amb Pfizer la compra del seu antiviral, que també està pensat per a pacients que han donat positiu i corren el risc que la malaltia progressi de manera greu.