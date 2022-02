L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha informat aquest dilluns de la retirada del producte Zeneley, comercialitzat com a complement alimentari, per presència de tadalafil (medicament utilitzat per afavorir l’erecció) i desmetil carbodenafil, que pot produir reaccions adverses de diversa gravetat. De moment, l’AESAN no té constància de cap cas associat al consum d’aquest producte.

L’agència va tenir coneixement del problema a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), gràcies a una alerta traslladada per les autoritats sanitàries del País Basc. La substància activa no declarada en l’etiquetatge en aquests complements alimentaris pot tenir efectes farmacològics, i pot suposar riscos per a la salut de les persones que els consumeixen. Les dades del producte implicat són: Nom del producte (en etiqueta): ZENELEY 10 caps.

Aspecte del producte: Envàs de 10 càpsules.

Temperatura: ambient Evitar el consum Aquesta informació ha sigut traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del SCIRI per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització. Es recomana a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per aquesta alerta, s’abstinguin de consumir-los.