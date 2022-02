Tres homes paraplègics han pogut tornar a caminar gràcies a una investigació experimental desenvolupada a Suïssa que utilitza l'estimulació elèctrica per activar els nervis associats als moviments de les cames i el tronc. La investigació s'ha publicat a la revista especialitzada 'Nature Medicine'. Només un dia després de l'operació, els tres pacients de l'estudi, que fins aleshores estaven totalment paralitzats de cintura cap avall, han pogut caminar, nedar o anar en bicicleta gràcies als moviments generats a través d'una tauleta i un software informàtic que connecta amb els elèctrodes. Segons els autors de l'estudi, s'obre un "camí realista per ajudar en la mobilitat diària a persones amb lesions a la medul·la espinal.

La recerca va un pas més enllà dels tractaments fets fins ara amb estimulació epidural elèctrica, que se centrava en la medul·la. Els investigadors van preveure que estimular l'arrel posterior del nervi espinal lateral implicat en els moviments de les cames i el tronc podria oferir resultats superiors i més eficients, restaurant la mobilitat en els casos de lesions més greus.

Per demostrar-ho, van posar en marxa un assaig clínic que també implicava un programa informàtic amb intel·ligència artificial per reproduir l'activació natural de les neurones motores que hi ha darrere de cada activitat.

"Vam provar aquestes nanotecnologies en tres persones amb una paràlisi sensoriomotora completa com a part de l'assaig clínic. En un sol dia, amb estimulació específica per a l'activitat, el programa va permetre als tres individus posar-se dret, caminar, nedar i controlar els moviments del tronc", afirmen els investigadors a 'Nature Medicine'.