La tonyina destaca per ser un superaliment, és a dir, que té moltes propietats saludables. També ho són fruites, verdures, algunes carns i peixos, però la tonyina és un dels pocs que destaca per contenir vitamina D. Tot i que és cert que el seu contingut no és molt elevat, si es pren és fàcil arribar a la quantitat que és recomanable consumir cada dia. En 100 grams de tonyina hi ha 82 UI de vitamina D.

Vitamina D Però no tan sols conté vitamina D, sinó que també vitamines del grup B, a més de seleni, potassi, ferro, iode, fòsfor i magnesi. Per tant, és ideal per incloure en la nostra dieta diària si es vol tenir una alimentació correcta i equilibrada. Omega-3 Per aquestes raons, la tonyina és inclosa en dietes que tenen com a objectiu perdre pes o guanyar múscul. Això és gràcies a la seva quantitat de proteïnes i de greixos. El fet de contenir Omega-3 beneficia el funcionament del nostre cos. També disminueix la presència de l'anomenat colesterol dolent. Una altra de les vitamines clau és la B12, que es troba en aliments d'origen animal i que ajuda a combatre l'anèmia megaloblàstica.