A mig matí, a mitja tarda o metre treballes són les franges on la teva dieta perilla. Moltes persones miren en detall tot allò que mengen per esmorzar i per sopar, però s'obliden totalment el que piquen entre hores. I això és important. Fa temps que els nutricionistes recomanen cuidar més la nostra alimentació. El més rellevant no és tant aprimar-se com consumir productes naturals, els anomenats «real food».

Per això cal allunyar-se dels ultraprocessats sobretot quan estem a l'oficina. Aquests són els set snacks saludables que et poden ajudar a deixar de menjar ultraprocessats i, per tant, restar tot aquell greix necessari. Civada És un aliment que s'ha posat de moda en els últims anys i que és conegut pels seus alts nivells de fibra, a més de ser també és altament saciant. Alvocat Encara que la fama que té és de ser un aliment molt calòric, també és molt beneficiós per la seva fibra i omega 3. Cogombrets Encara que potser no tenen un aspecte d'allò més apetible, els cogombrets poden arribar a ser els teus majors aliats. Iogurt natural grec Aquest iogurt tan cremós que evitem comprar per l'estesa creença que engreixa molt més que el natural, conté en realitat el doble de proteïnes, la qual cosa doblegarà al seu torn la nostra sensació de sacietat. Xocolata negra Encara que la xocolata és un aliment amb força calories, nombrosos estudis científics han apuntat el beneficiós que pot ser per a la nostra salut, donades les seves propietats antioxidants, anticoagulants i antiinflamatòries. Poma No descobrim res nou perquè les pomes sempre han estat un dels aliments més recomanats pels nutricionistes a l'hora de seguir una dieta. Fruits secs Els fruits secs també són considerats «superaliments» pels seus múltiples beneficis per a la salut.