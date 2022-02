L’Organització Mundial de la Salut (OMS) es va permetre fa uns dies un insòlit senyal d’optimisme en assegurar que Europa occidental podia estar encarant la sortida de la fase més crítica de la covid i encaminar-se a un estiu esperançador. Però hi ha països amb menor taxa de vacunació, com Alemanya i sobretot els d’Europa de l’Est, que estan sent molt afectats en nombre de casos nous i en la mortalitat. Aquest pot ser, segons coincideixen molts experts, l'escenari ideal per a la irrupció de noves mutacions. I, tot i que les diferents variants d’òmicron semblen menys greus, ningú està en condicions de descartar que en pugui aparèixer una altra de més agressiva i perillosa.

Un dels primers senyals d’alarma el va transmetre fa una setmana el ministre de Sanitat alemany, Karl Lauterbach, que té clar que la variant òmicron no és el final de la pandèmia. Alemanya, amb una incidència setmanal de 1.437, és a dir, 5 contagis per cada 100.000 habitants, sembla que ha superat el pic de l’onada d’òmicron, però segueix amb molts casos diaris. Aquesta situació, segons Lauterbach, pot empitjorar amb l’aparició de noves mutacions. «En aquests moments, el virus té les millors condicions per continuar desenvolupant-se. És epidemiològicament inimaginable que amb aquestes elevades xifres de contagi no hagin aparegut noves mutacions», va afirmar. «Només podem esperar que les noves mutacions siguin més innòcues», va afegir. L’últim avís de l’OMS Aquest dimarts ha arribat un nou avís de l’oficina europea de l’OMS: la variant òmicron s’està expandint a Europa cap a l’est del continent, on en les últimes dues setmanes s’han duplicat el nombre de nous contagis i hi ha un menor nivell de vacunació. «En les últimes dues setmanes, els casos de covid-19 s’han més que duplicat a sis països d’aquesta part de la regió (Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, la Federació Russa i Ucraïna). Tal com es va anticipar, l’onada d’òmicron s’està movent cap a l’est: 10 estats membre de l’est ja han detectat aquesta variant», va declarar el director europeu de l’organització, Hans Kluge. En una declaració presentada en una trobada virtual amb mitjans d’aquests països, Kluge va recordar: «La vacunació continua sent la nostra millor defensa contra la malaltia greu i la mort per a totes les variants actuals del virus covid-19 que circulen». «Malgrat això, massa persones amb més risc segueixen sense protecció: menys del 40% de les persones més grans de 60 anys a Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Kirguizistan, Ucraïna i l’Uzbekistan han completat la seva sèrie de vacunes contra la covid-19», va recordar Kluge. I va afegir que Bulgària, Geòrgia i Macedònia del Nord també es troben entre els països on menys del 40% dels treballadors de la salut han rebut almenys una dosi de la vacuna covid-19. Crida als governs «Faig una crida als governs, les autoritats sanitàries i els socis rellevants perquè examinin de prop les raons locals que influeixen en la menor demanda i acceptació de vacunes i dissenyin intervencions personalitzades per augmentar les taxes de vacunació amb urgència, en funció de l’evidència específica del context», va afegir l’alt funcionari. Kluge va dir que a la regió europea de l’OMS s’han registrat «més de 165 milions de casos de covid-19 fins ara. Aquesta malaltia continua sent mortal, ja que 1,8 milions de persones han perdut la vida; 25.000 la setmana passada». Va afegir que «els sistemes de salut estan sotmesos a una pressió cada vegada més elevada, sobretot perquè els casos entre els treballadors de la salut estan augmentant i han passat dels 30.000 a finals de l’any passat als 50.000 del mes següent». Finalment, va alertar que, «a mesura que augmenten les necessitats de salut, la quantitat de personal disponible per brindar atenció ha disminuït i el risc de transmissió en l’atenció mèdica ha augmentat, situació que agreuja encara més el problema». La recombinació de virus Una altra possibilitat és que es produeixin recombinacions entre les diferents variants del virus. Això és el que s’ha detectat al Regne Unit, on l’últim informe sobre variants d’interès de salut pública del coronavirus SARS-CoV-2 ha posat sota vigilància una recombinació de les variants delta i òmicron. Es tracta d’una possibilitat esperada pels científics i no té per què ser preocupant. És un procés natural i ja constatat en el virus que causa la covid-19. Els científics del Regne Unit, el país europeu que més seqüenciació realitza, monitoritzen el seu nivell de propagació i les seves possibles conseqüències clíniques.