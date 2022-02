Un brot de salmonel·la que afecta sis països i que està vinculat a ous d’origen espanyol ha registrat fins ara 272 casos i almenys dos morts, segons el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties i l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (ECDC i EFSA). La Unió Europea està investigant el brot i alerta que hi ha risc de noves infeccions en els pròxims mesos, ja que podria estar circulant per més granges.

França n’ha confirmat 216 casos; Espanya, 22; els Països Baixos i el Regne Unit, 12 cada un; Noruega, set, i Dinamarca, tres. Segons ha informat ‘El País’, d’aquests casos, 25 han requerit hospitalització. I d’aquest total s’han produït les dues morts, una a França i l’altra a Espanya. L’origen de la investigació de les agències europees va arribar a França el setembre del 2021. En aquell moment es va detectar un augment de les infeccions per salmonel·losi. Després de procedir a la seqüenciació, l’anàlisi va determinar que tots els casos estaven relacionats amb la mateixa soca (‘Salmonella enterica’) i la traçabilitat va reduir-la a tres granges de productors espanyols. Cal destacar que la majoria dels casos es van produir en els mesos més calorosos de l’any.