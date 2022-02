La parestèsia és el nou efecte secundari que s'ha detectat després de rebre la vacuna de Moderna contra la covid-19. És poc freqüent i a Espanya només se n'han identificat 158 ​​casos d'entre les 14,2 milions de dosis que s'han administrat.

Sensació de formigueig

La parestèsia en si és un fenomen habitual en el nostre dia a dia, és la sensació de formigueig o picor que ens apareix a una part el cos després d'haver estat fent una mala postura durant una estona. El braç o la cama, per exemple, no ens respon correctament quan intentem moure'ns i pot ser que haguem perdut també momentàniament la sensibilitat al tacte.

Els casos relacionats amb la vacuna

La parestèsia pot estar relacionada amb la vacuna de Moderna. Apareixen al cap de poca estona d'haver rebut el vaccí. Primer com a dolor, posteriorment com a miàlgia i finalment sorgeix l'entumiment. Si passa, sol afectar les extremitats, sobretot el braç on s'ha punxat.

En la majoria dels casos la parestèsia es pot alleujar amb exercicis o massatges per restablir la circulació a la zona afectada. Si la situació persisteix, alguns medicaments antiinflamatoris poden reduir els símptomes.