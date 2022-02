Avui et presentem una dieta especial que té un ingredient principal: el iogurt. Aquest aliment sol agradar a tothom, és un derivat de la llet i conté bacteris saludables. El iogurt és sens dubte un aliment saludable amb nombrosos beneficis.

Primer de tot cal explicar que aquesta dieta del iogurt és de curta durada - quatre o cinc dies, màxim una setmana - però promet excel·lents resultats. Cal anar amb compte de no repetir-la durant molt de temps, ja que és una dieta desequilibrada. I com ja hem dit, l'estrella de la dieta és el iogurt, que es pot utilitzar en mil i una receptes.

Com es duu a terme aquesta dieta? T'ho expliquem

Segons els estudis, es poden perdre ràpidament fins a 4 o 5 quilos en pocs dies gràcies a aquesta dieta ràpida. Sembla absurd, però és cert. El iogurt ajuda a aplanar l'estómac i el desinfla. Amb ell es perd pes, però de forma saludable, ja que els bacteris de l'àcid làctic restableixen l'equilibri de la flora intestinal.

El iogurt conté moltes vitamines, calci, proteïnes i aminoàcids. També és baix en calories, per la qual cosa és perfecte per a les dietes. El iogurt natural només conté 120 calories per cada 100 grams. I en ser un producte baix en calories, és excel·lent per a una dieta d'aprimament.

Esmorzar iogurt és un bon hàbit per a afrontar el dia, perquè el iogurt purifica l'organisme. Però també és bo menjar-lo com a berenar o abans dels àpats.

Però passem a la dieta pròpiament dita. En què consisteix? Doncs bé, recomanem esmorzar un iogurt natural, afegint-hi trossos de fruita, i te verd o cafè sense sucre. També podem afegir-hi cereals.

La dieta està estructurada d'aquesta manera:

Dia 1: Esmorzar amb te verd (o cafè sense sucre), 300g de iogurt, dinar 220g d'amanida, sopar sopa de verdures, fruita seca i 300g de iogurt.

Esmorzar amb te verd (o cafè sense sucre), 300g de iogurt, dinar 220g d'amanida, sopar sopa de verdures, fruita seca i 300g de iogurt. Dia 2: Per dinar 50g d'arròs integral amb tonyina i tomàquet, 200g de iogurt amb cereals i fruita. Per sopar 300g de iogurt, fruita i peix amb verdures a la planxa.

Per dinar 50g d'arròs integral amb tonyina i tomàquet, 200g de iogurt amb cereals i fruita. Per sopar 300g de iogurt, fruita i peix amb verdures a la planxa. Dia 3: Menjar 200g de peix i verdures de temporada, sopar de 300g de iogurt i fruita.

Menjar 200g de peix i verdures de temporada, sopar de 300g de iogurt i fruita. Dia 4: Dinar amb 150 g de peix i verdures, o 300 g de iogurt amb fruita. Al sopar 300g de iogurt, cereals i fruita.

Dinar amb 150 g de peix i verdures, o 300 g de iogurt amb fruita. Al sopar 300g de iogurt, cereals i fruita. Dia 5: 50g d'arròs integral amb verdures al vapor i 200g d'amanida. Per sopar, 300g de iogurt amb fruita.

En tractar-se d'una dieta molt restringida, només pot realitzar-se durant uns dies i en condicions físiques òptimes. No és adequat per a persones fràgils o dones embarassades. Està mancada de vitamines E i K, de minerals i d'hidrats de carboni, per la qual cosa és desequilibrada. Per tant, cal anar amb compte i no allargar-ho. Durant aquest temps el teu ventre es desinflarà i perdràs fins a 5 quilos.