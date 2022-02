La incidència de les malalties de transmissió sexual en els adolescents (MTS) confirma una tendència ascendent en pràcticament tots els grups poblacionals; però és especialment alarmant en adolescents.

Perquè si ens atenim a les dades de l'últim informe del Centre Nacional d'Epidemiologia, entre 2016 i 2019 la incidència de gonococ, clamídia i sífilis s'ha duplicat en els joves de 15 a 19 anys a Espanya.

Tal com apunta la doctora Cristina Epalza Ibarrondo, membre del grup de treball de VIH i MTS de la Societat Espanyola d'Infectologia Pediàtrica (SEIP), aquestes dades són especialment alarmants en altres infeccions de transmissió sexual en els adolescents, sense cura avui dia, com és la infecció per VIH. I afegeix:

«Els adolescents constitueixen un dels pocs grups de població a nivell mundial en els quals no s'ha aconseguit un descens en els nous diagnòstics. En ells, a més, el diagnòstic tardà és una realitat preocupant, ja que afecta el 30%»

Clamídia i gonococ les més diagnosticades

Deixant a part el virus del papil·loma humà, que és la infecció de transmissió sexual més prevalent a nivell mundial -i del qual s'estima una prevalença d'entre el 50% i el 60% als dos primers anys de l'inici de les relacions sexuals-, les MTS més freqüents en adolescents són la clamídia i el gonococ.

Tal com afegeix la doctora Epalza, i d'acord amb les dades dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, les seves sigles en anglès) dels Estats Units:

«Al voltant del 30% dels diagnòstics de clamídia i un 25% de gonococ corresponen a joves menors de 19 anys».

La infecció per clamídia la provoca el bacteri Chlamydia trachomatis que es transmet a través de relacions sexuals tant vaginals com anals i orals.

I encara que és possible tractar-la amb antibiòtics, cal no oblidar que la clamídia pot provocar infertilitat, embarassos ectòpics, la malaltia pelviana inflamatòria en les dones o una infecció testicular dolorosa en els homes.

En el cas del gonococ (gonorrea), el bacteri Neisseria gonorrhoeae no tractat a temps pot provocar malaltia inflamatòria pelviana, obstruccions en les trompes de Fal·lopi, embaràs ectòpic, infertilitat o dolor abdominal crònic en les dones, i infertilitat en els homes.

Educació sexual = educació en salut

Un aspecte que inquieta als pediatres és el poc que es parla de les MTS i salut sexual amb els adolescents.

Sobretot, si es té en compte que l'edat d'inici de les relacions sexuals disminueix cada vegada més i augmenta l'accés a continguts sexuals inapropiats.

Com explica la doctora Talía Sainz Costa, pediatra especialitzada en Malalties Infeccioses i Tropicals i membre de la SEIP,

«Els adolescents, que són més vulnerables i influenciables, reben referències sexuals que no afavoreixen una educació sexual global, on es transmeti el respecte a si mateix i a l'altre i, per tant, poder pensar a protegir i protegir-se de les MTS».

El doctor Félix Notario, president de la Societat Espanyola de Medicina de l'Adolescència (SEMA), adverteix que més del 50% dels adolescents d'entre 14 i 17 anys solen veure regularment porno a internet, cosa que els familiaritza amb les pràctiques de risc i contribueix a una descontextualització de la sexualitat.

Com explica el doctor Notario:

«Els adolescents tenen més informació que mai, però entre els seus coneixements i la seva conducta existeix una gran contradicció. Manquen d'una informació legitimada per la família, l'escola i els professionals de la salut».

La pandèmia ha complicat la labor dels pediatres

Les conductes sexuals de risc no només provoquen un augment de les infeccions de transmissió sexual, sinó també embarassos no desitjats, abusos i frustració en les relacions.

Per això, i tenint en compte que la salut sexual forma una part important del desenvolupament dels individus, els especialistes insisteixen en el paper fonamental que juguen els pediatres, les famílies i els centres escolars en aquest sentit.

I adverteix que l'educació sexual continua sent la gran assignatura pendent a Espanya.

«Si les possibilitats d'abordatge en les consultes ja eren escasses, la pandèmia les ha reduït fins a fer-les pràcticament desaparèixer. En els últims anys, han estat insuficients els esforços per eliminar les barreres d'accés al sistema sanitari i són escasses també les oportunitats formatives per a professionals en el maneig de la sexualitat amb els adolescents», lamenta la doctora Sainz.

El president de la SEMA, per part seva, proposa que:

«A totes les escoles hi hagi almenys un educador sexual que pugui donar pautes específiques i adaptar programes d'educació sexual per a cadascun dels cicles».

També és partidari de la creació d'espais pensats per a ells, on se'ls pugui atendre de manera gratuïta i personal per part de personal format i sense presència dels seus tutors.

«Els pediatres, per part nostra, hem d'obrir la porta a una consideració de la salut d'una manera més àmplia que inclogui la salut sexual, incorporant, per exemple, preguntes sobre sexualitat en les nostres entrevistes clíniques rutinàries», conclou el doctor Notario.