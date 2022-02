Investigadors de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) de Barcelona i de l’Institut d’Investigació de la Sida (IrsiCaixa) han desenvolupat un nou dispositiu que utilitza llum per detectar la covid-19 en mostres de saliva en menys de 30 minuts.

El dispositiu, de baix cost, portàtil i no invasiu, pot detectar concentracions molt baixes de SARS-CoV-2 amb una sensibilitat del 91,2% i una especificitat del 90%, valors similars als d’una PCR, i ofereix una resposta gairebé tan ràpida com la del test d’antígens.

Segons els investigadors, que han publicat el seu invent a la revista ‘Biomedical Optical Express’, aquest nou test de diagnòstic mitjançant la llum és més barat i igual de precís que una PCR i no requereix personal i equipament especialitzat.

El treball ha sigut realitzat pels investigadors de l’ICFO Rubaiya Hussain, Alfredo E. Ongaro i Ewelina Wajs, liderats per Valerio Pruneri, amb la participació d’IrsiCaixa i el Departament de Salut de la Generalitat.

Els investigadors d’IrsiCaixa Marisa Rodríguez i Jorge Carrillo han explicat: «Al principi de la pandèmia sabíem que era molt important detectar les persones infectades per controlar la propagació del virus».

«Vam decidir buscar una alternativa a les proves PCR i els Tests d’Antígens Ràpids (TAR) que combinés els avantatges i punts forts de les dues proves, i que detectés la infecció de SARS-CoV-2 a partir de mostres de saliva, que són més fàcils d’obtenir i provoquen menys molèsties al pacient», han afegit.

Amb aquesta idea, els investigadors d’IrsiCaixa van contactar amb l’equip de l’ICFO especialitzat en el desenvolupament de biosensors, liderat per Valerio Pruneri.

Alfredo Ongaro (ICFO) ha recordat: «IrsiCaixa ens va contactar per veure si podíem trobar una solució al problema de les proves diagnòstiques i desenvolupar un nou dispositiu que pogués detectar el SARS-CoV-2 a partir de mostres de saliva per evitar el mostreig nasal i obtenir alhora resultats precisos en un interval curt de temps, tan ràpid com els TAR».

Així, van desenvolupar un viròmetre de flux (flow virometer), un dispositiu que utilitza llum per detectar la concentració del virus en un líquid que flueix a través d’un petit tub, anomenat canal microfluídic.

Segons la investigadora de l’ICFO, Rubaiya Hussain, «el nou dispositiu utilitza un parell de gotes de saliva i marcadors de llum fluorescent. Quan es recullen les mostres de saliva dels pacients, les introduïm en una solució que conté anticossos fluorescents. Si a la mostra de saliva hi ha partícules virals, els anticossos fluorescents s’adhereixen al virus».

Després, s’introdueixen les mostres de saliva al sensor i es fan passar per un canal microfluídic sota la llum d’un làser, que il·lumina la mostra i, en cas que contingui partícules virals, emet un senyal gràcies al marcador fluorescent.

En menys d’un minut, el lector transmet els pics detectats del senyal en una gràfica i alerta que la mostra és positiva.

L’equip d’investigadors de l’ICFO va portar a terme una prova a cegues amb 54 mostres de saliva proporcionades per IrsiCaixa i va aconseguir confirmar 31 de 34 casos positius amb només tres falsos negatius.

A més, van aconseguir mesurar 3.834 còpies virals per mil·lilitre, unes tres ordres de magnitud per sota de les obtingudes amb els TAR.

Això significa que aquest dispositiu és capaç de detectar la presència del virus en nivells de concentració molt baixos en una solució.

La investigadora de l’ICFO, Ewelina Wajs, ha destacat que el nou dispositiu «és molt versàtil» i podria adaptar-se per detectar altres virus, com coronavirus estacionals o la grip, o fins i tot microorganismes presents en aigua, com la legionella i l’E. coli, «amb un temps de resposta més ràpid que el de les anàlisis habituals a partir de cultius».

També ha remarcat que amb un sol dispositiu és possible fer unes 2.000 proves al dia i que els components del dispositiu són de baix cost i estan disponibles al mercat, cosa que permet fabricar l’aparell a gran escala.

«Aquesta tècnica també podria ajudar a reduir el volum dels residus generats pels embolcalls de plàstic dels materials amb els quals es porten a terme les proves PCR i d’antígens», han afegit els investigadors, que veuen el seu invent com a molt adequat per als diagnòstics i control de propagació del virus en països en vies de desenvolupament, en els quals hi ha un accés limitat a les vacunes i amb sistemes de salut fràgils.