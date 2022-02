Mal de coll, dificultats respiratòries, mals de cap, trastorns digestius, marejos... la llista de símptomes vinculats a la covid-19 continua creixent. L'últim? Odinofàgia, caracteritzada per molèsties a l'hora d'empassar-se la saliva o els aliments. Cada cop hi ha més punts en comú entre la covid-19 i les angines, la grip i altres nasofaringitis.

Entre mals de cap, episodis de cansament, mal de gola o dificultat per respirar, hi ha, efectivament, neguit i dubtes quan se'ns presenta algun d'aquests símptomes. Serà covid? Ara, però, un estudi fet a Suècia ha demostrat que hi ha un símptoma que diferencia la variant d'Òmicron entre els joves vacunats, l'odinofàgia. Sovint associada a les angines, o trastorns digestius, aquest símptoma es caracteritza per la dificultat o fins i tot dolor a l'hora de deglutir.

Per demostrar-ho, l'equip del Departament de Malalties OR de l'Hospital Universitari Karolinska (Estocolm, Suècia) va analitzar les fitxes de pacients positius per covid-19 i tractats per trastorns otorrinolaringics entre l'1 i el 23 de gener de 2022.

L'estudi, dirigit per Krzysztof Piersiala conclou que l'odinofàgia afecta especialment la població jove, vacunada i que no presenten factors de risc. El malestar i el dolor descrits semblen propers a l'epiglotitis. De fet, es detecta una inflamació de l'epiglotis, una glàndula situada davant de la laringe. La majoria dels pacients tenien laringotraqueïtis viral, és a dir, inflamació severa de la gola, o raringitis. Alguns dels afectats van mostrar signes d'infecció bacteriana i van rebre antibiòtics. «Les variants antigues exposaven els pacients a problemes respiratoris importants mentre que la variant Òmicron, sembla que afecta principalment les vies respiratòries superiors i provoca laringitis sense alteració de l'olfacte», apunta l'estudi.