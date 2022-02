La citació que dona títol a aquest article és de LaoTse. Els bons líders escriuen les ferides en sorra i graven les alegries en pedra, les seves i les dels seus equips també. Persones molt capacitades massa sovint no recorden l’última vegada que van rebre una retroalimentació o feedback positiu i, en canvi, recorden perfectament retrets freqüents. La retroalimentació negativa és massa abundant i respon més a una necessitat de qui l’executa que no pas a millorar els resultats dels qui la pateixen.

L’entrenador que oblida èxits i recorda fracassos construirà una plantilla poruga, experta en jugar a no perdre i carregada de culpes que encadenen la creativitat.

L’entrenador que dona prioritat a veure el que ja es fa bé per engrandir-ho promou prendre risc per millorar i veure els errors com a fets educatius en un terreny en què es jugarà a guanyar. Com és lògic, això no vol dir que no intenti millorar el que no funciona, però per fer-ho planteja visualitzar com a referent el que sí que va bé.

Per què costa tant reconèixer i premiar el que es fa bé, el que funciona?

Opino que per uns motius que a vegades actuen de forma conjunta. Són aplicables al món de les organitzacions i al de la vida privada.